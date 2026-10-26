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Cuca inicia semana com foco no Palmeiras e com possível volta de titular; saiba mais

Peixe entra em campo contra o Verdão nesta quarta-feira (28); confronto pode marcar o retorno de Willian Arão, mas lista de lesionados segue com jogadores

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
26/10/2026 05:40
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Cuca durante a partida contra o Bahia no último sábado (24)
Cuca durante a partida contra o Bahia no último sábado (24) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos inicia a semana com foco no clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (28), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. Para o confronto, o Peixe não terá Neymar à disposição, mas poderá contar com o retorno de um titular em recuperação física.

De acordo com apuração do Lance!, o volante Willian Arão, que vinha atuando improvisado na zaga, sentiu a região posterior da coxa direita contra o Atlético-MG, no dia 11 de outubro. Desde então, o atleta realiza tratamento no departamento médico e tem chances de voltar a ser relacionado diante do rival Alviverde.

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Por outro lado, o técnico Cuca não contará com Neymar, capitão e principal referência técnica da equipe. No empate contra o Bahia, no último sábado (24), o camisa 10 levou o terceiro cartão amarelo e já estava suspenso do clássico. Além disso, o atacante recebeu o cartão vermelho direto e deve ser desfalque por mais uma rodada, somando duas partidas consecutivas de suspensão.

Situação no departamento médico

O Santos ainda tem Escobar, Arthur, Vinicius Lira e Gabriel Brazão sob cuidados médicos. O lateral-esquerdo argentino, conforme apuração da reportagem, não deve ser liberado a tempo para o clássico e segue em processo de recuperação física.

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Já Arthur e Vinicius Lira avançaram para a transição física e iniciaram atividades no gramado, aproximando-se do retorno como opções para Cuca. No entanto, a comissão técnica ainda não estabeleceu uma data exata para que fiquem à disposição.

A recuperação pós-cirúrgica de Vinicius Lira é avaliada internamente de forma bastante positiva, com o jovem de 19 anos cumprindo todas as etapas previstas. O lateral já realiza corridas no campo e, na atividade da última quarta-feira (21), participou de um treino físico leve e individualizado com bola. Embora a diretoria não estipule publicamente um prazo, o atleta pode voltar a atuar ainda nesta temporada.

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Arthur também apresentou evolução importante. O meio-campista sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita no clássico contra o São Paulo, no dia 2 de outubro, quando precisou ser substituído no primeiro tempo. Por se tratar de um problema muscular, a expectativa é que sua liberação ocorra antes da volta de Lira.

Para fechar a lista de desfalques, o goleiro Gabriel Brazão passou por cirurgia para correção de uma lesão no ombro esquerdo e tem previsão de retorno aos gramados fixada apenas para a temporada de 2027.

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Elenco do Santos contra o Bahia.
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