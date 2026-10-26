Neymar será denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após a expulsão no empate em 1 a 1 contra o Bahia, no último sábado (24). O camisa 10 recebeu o cartão vermelho direto antes do reinício do segundo tempo, após encobrir a boca com a mão durante um bate-boca com o meio-campista Rodrigo Nestor. O árbitro Sávio Pereira Sampaio foi acionado pela cabine do VAR e aplicou a punição com base no protocolo da Lei Vini Jr.

De acordo com informação publicada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo Lance!, o tribunal já definiu sobre a denúncia contra o atacante santista. O órgão analisa os detalhes jurídicos para enquadrar a conduta do atleta, e a previsão é que o julgamento ocorra entre quinta-feira (29) e sexta-feira (30).

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Após o duelo, Sávio Pereira Sampaio relatou na súmula da partida que Neymar, logo após ser expulso, partiu em direção ao banco de reservas tricolor para tirar satisfações.

— Expulsei com cartão vermelho direto, no intervalo da partida, quando as equipes já se encontravam no campo de jogo para o início do segundo tempo, o atleta de n° 10 Neymar da Silva Santos Junior, da equipe mandante, por: cobrir a boca intencionalmente com a mão durante uma discussão contra seu adversário de n° 11 Rodrigo Nestor Bertalia. Informo que após ser expulso o atleta correu em direção ao banco de reservas da equipe visitante para confrontar seu adversário, precisando ser contido por seus companheiros — registrou o árbitro no documento.

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Neymar recebeu cartão vermelho do árbitro durante partida contra o Bahia - (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Entenda o cenário da possível punição

Diante da confusão relatada com a comissão e os reservas do Bahia após o cartão vermelho, Neymar deve ser enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê pena de uma a seis partidas de suspensão por "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". Outro caminho analisado pela Procuradoria é a aplicação do artigo 191, inciso II, por descumprimento de ato normativo, cuja penalidade varia de multa entre R$ 100 e R$ 1 mil.

A Procuradoria do STJD analisa o vídeo da expulsão e da confusão, além da súmula do árbitro, para definir as tipificações exatas da acusação e a gravidade das sanções aplicadas.

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Vale ressaltar que o camisa 10 já seria desfalque contra o Palmeiras nesta quarta-feira (28) por ter levado o terceiro cartão amarelo. Com a expulsão direta pelo VAR, o atacante acumulou mais uma suspensão automática, ficando fora dos próximos dois compromissos do Santos no Brasileirão. Caso uma eventual pena imposta pelo tribunal seja de até dois jogos, o gancho será absorvido pelas duas partidas de gancho automático. Porém, se a punição seja maior, os jogos adicionais serão somados após o cumprimento dessas duas rodadas.

Neymar durante expulsão em Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Expulsão do Neymar: Lei Vini Jr.

O camisa 10 recebeu o cartão vermelho antes do início da segunda etapa, após cobrir a boca com a mão durante um bate-boca com o meio-campista Rodrigo Nestor. O árbitro Sávio Pereira Sampaio foi acionado pelo VAR e aplicou a punição com base no protocolo da Lei Vini Jr.

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Sancionada em julho de 2023, a Lei Vini Júnior (Lei nº 10.053/2023) surgiu como uma resposta institucional aos episódios de racismo enfrentados pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior durante partidas na Espanha. O objetivo é combater e prevenir manifestações racistas em estádios e arenas esportivas.

O texto da lei estabelece um protocolo com medidas práticas a serem adotadas durante eventos esportivos, a fim de coibir atos de discriminação racial. Entre os principais pontos, destaca-se a obrigação de identificar torcedores que pratiquem atos racistas, com o apoio de recursos de monitoramento e segurança. Outra medida prevista envolve a regra que proíbe os atletas de cobrirem a boca ao se dirigirem a um adversário.

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A proposta é considerada um instrumento não apenas de punição, mas também de conscientização. A intenção é usar o esporte, enquanto fenômeno cultural de massas, como ferramenta para educar e transformar comportamentos sociais.

Neymar se pronuncia em suas redes sociais

Em sequência de vídeos publicados em seu perfil no Instagram, após a partida contra o Bahia, o atacante santista pediu desculpas aos torcedores pelo cartão recebido, mas subiu o tom contra Nestor. Segundo Neymar, o jogador do Bahia agiu de forma desleal ao utilizar uma legislação antirracista para tirar vantagem esportiva em campo:

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— O que o Nestor fez comigo hoje é muito sério, porque é uma lei criada contra o racismo, e ele quis se beneficiar no jogo por algo que botei a mão na boca e nem cheguei a falar nada para ele. Obviamente, a gente estava se xingando, um trocando farpas com o outro e está tudo certo, é do futebol. Foi sério porque eu estava no meio de campo e eu estava brincando com os dois zagueiros. Ele usou isso para se beneficiar no jogo — declarou o camisa 10.

O jogador também fez um alerta sobre a forma como o protocolo vem sendo aplicado pela arbitragem. De acordo com o craque, a regra pode abrir brechas perigosas para que atletas busquem vantagens indevidas, mas disse aceitar o papel de pioneiro no debate.

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— E quem criou essa lei aí, cuidado. Pode existir safadeza no meio e acontecer o que aconteceu comigo. Mais uma vez estou sendo exemplo, mas está tudo certo se for para mudar o futebol e ajudar — completou.

Por fim, o capitão do Peixe afirmou que vai dormir com a consciência tranquila e acusou o meio-campista tricolor de tentar buscar holofotes com a punição.

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— Vou para casa, estou de cabeça limpa, obviamente chateado. Fiz merda, dei oportunidade de um idiota aparecer, mas está tudo certo. Valeu, Nestor. Eu vou dormir de cabeça tranquila. Tu, com a tua safadeza, não vai não. Isso é para o racismo, e não para você usar a teu favor.