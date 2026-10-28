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Inteligência artificial crava placar de Santos x Palmeiras no Brasileirão

Clássico será disputado na Vila Belmiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 07:10
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Jogadores do Santos e do Palmeiras disputam a bola em partida de futebol Santos x Palmeiras
Santos e Palmeiras empataram no primeiro turno do Brasileirão (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos recebe o Palmeiras nesta quarta-feira (28), às 19h30, na Vila Belmiro, em clássico válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial projetou o confronto. A equipe santistabusca o triunfo dentro de casa para se aproximar da zona de classificação para as competições continentais, ocupando a 8ª colocação, com 46 pontos. Já o Verdão vai a campo, focado na vitória para se manter firme na disputa direta pelo título nacional, figurando na segunda posição, com 69 pontos.

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Veja a projeção da IA:

Na 33ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, o Santos deve tentar impor forte pressão inicial com o apoio de sua torcida, apostando em transições rápidas pelos lados do campo para surpreender a defesa adversária. O Palmeiras, por sua vez, tende a adotar uma postura madura, controlando o ritmo do jogo com solidez defensiva e explorando a qualidade técnica na bola parada e nas infiltrações em velocidade. Em um clássico tenso e disputado metro a metro, a maior eficiência ofensiva da equipe alviverde deve prevalecer na reta final, construindo uma vitória do Palmeiras por 2 a 1.

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Palmeiras x Santos no Brasileirão: jogadores e árbitros posam sob arco promocional diante de arquibancadas cheias.
Palmeiras e Santos empataram em 1 a 1 no jogo de ida (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Como chegam as equipes?

Santos

O Santos chega para o clássico ocupando a oitava colocação do Brasileirão, com 46 pontos, focado na busca por uma vaga na Libertadores. A equipe comandada por Cuca vem de um empate em 1 a 1 contra o Bahia, em partida disputada na Vila Belmiro, no último sábado (24).

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Para o confronto, a principal ausência será Neymar, que recebeu o terceiro cartão amarelo e, em seguida, o vermelho direto, ficando fora das próximas duas partidas do Peixe. Além do camisa 10, atletas como Willian Arão, Escobar, Arthur, Vinicius Lira, Lucas Veríssimo e Gabriel Brazão seguem no departamento médico e também serão desfalques.

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Palmeiras

O Palmeiras ocupa a vice-liderança da competição, com 69 pontos, um a menos que o Flamengo, e visita a Vila Belmiro com o objetivo de manter a invencibilidade em clássicos estaduais na temporada 2026, acumulando oito vitórias e três empates em 11 jogos. Em seu compromisso mais recente, o time alviverde goleou o Corinthians por 4 a 1, no Nubank Parque.

Para o confronto, a principal ausência será Neymar, que recebeu o terceiro cartão amarelo e, em seguida, o vermelho direto, ficando fora das próximas duas partidas do Peixe. Além do camisa 10, atletas como Willian Arão, Escobar, Arthur, Vinicius Lira, Lucas Veríssimo e Gabriel Brazão seguem no departamento médico e também serão desfalques.

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Palmeiras

O Palmeiras ocupa a vice-liderança da competição, com 69 pontos, um a menos que o Flamengo, e visita a Vila Belmiro com o objetivo de manter a invencibilidade em clássicos estaduais na temporada 2026, acumulando oito vitórias e três empates em 11 jogos. Em seu compromisso mais recente, o time alviverde goleou o Corinthians por 4 a 1, no Nubank Parque.

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