Arnaldo Ribeiro detona gesto de Neymar em Santos x Bahia: 'Acha que pode'

A confusão entre Neymar e Nestor foi o grande assunto do primeiro tempo de Santos x Bahia, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. Na saída para o intervalo, o jogador do Bahia, Rodrigo Nestor, criticou o comportamento e disse ter sido desrespeitado.

Durante o programa Posse de Bola, do UOL, o jornalista Arnaldo Ribeiro criticou diretamente a postura de Neymar durante o confronto contra o Tricolor de Aço e mencionou que o atleta soma algumas situações negativas parecidas com essa.

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Atitude de Neymar durante Santos x Bahia foi negativa

O especialista em futebol afirmou que Neymar soma algumas atitudes negativas dentro de campo, e, que o jogador tem uma postura "insuportável" com jogadores e arbitragem em alguns confrontos:

- Quem viu, acha que foi só a questão da mão na boca, e não foi só isso, o Nestor contou um pouco o que aconteceu. A questão é que o Neymar é insuportável dentro do campo, com adversário, com árbitros. Ele é assim há um bom tempo. Isso não tira dele a idolatria com companheiros de profissão e criança. Mas perceba, desde o apito inicial, ele acha que manda no jogo igual manda no Santos. Ele acha que pode falar o que quiser, que pode xingar como quiser, e não é assim, tem limites - criticou Arnaldo.

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Para completar sua fala, o jornalista mencionou que o jogador poderia ter sido expulso, tanto no primeiro momento com Rodrigo Nestor, quanto no momento com o técnico do Bahia, Rogério Ceni:

- Se o árbitro é rigoroso, ele poderia ter sido expulso por atirar a bola em um companheiro de profissão de maneira deliberada. Depois quase agrediu o Rogério Ceni. Encheu o saco o tempo todo. Sobretudo na Vila Belmiro. Ele acha que, porque ele banca o Santos, pode mandar no torcedor. Quantas vezes não discutiu com torcedor aí? - afirmou o comentarista.

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Por fim, Arnaldo afirmou que o jogador tem essas atitudes por nunca ter ouvido uma negativa em toda sua trajetória, mas destacou a evolução do craque do Peixe após a Copa do Mundo:

- Como ele nunca ouviu um "não" na vida dele, nunca foi contestado, ele acha que pode tudo. A vida não é assim. No fim das contas, o desabafo dele no fim do jogo foi de mané. Embora ele tenha melhorado muito no pós-copa, a gente fala muito mais dele fora de campo do que dentro de campo. Ele acha que ele é o rei e manda. O rei é o Pelé na Vila Belmiro, e ele nunca se comportou assim com ninguém - finalizou o jornalista.

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Discussão entre Neymar e Nestor durante Santos x Bahia repercute (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Como começou a confusão

A primeira discussão aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo, quando, após uma falta, Nestor foi se aproximar de Neymar para ajudá-lo a se levantar. O santista, porém, jogou a bola contra o peito do adversário, o que provocou reclamações. Na sequência, o camisa 10 mandou o meio-campista se levantar e recebeu cartão amarelo.

A confusão, no entanto, não terminou ali. No intervalo, Neymar voltou a discutir com Nestor e colocou a mão na boca enquanto conversava com o jogador do Bahia. Após ser chamado para revisar as imagens no VAR, o árbitro decidiu expulsar o atacante santista. Jogadores das duas equipes tentaram conter os ânimos, e o reinício da partida precisou ser adiado.

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Nestor rebate e fala em desrespeito

Ainda a caminho do vestiário, Rodrigo Nestor deu sua versão. Para ele, a falta foi normal, e a confusão começou quando ele estendeu a mão ao adversário e recebeu a bola de volta. O jogador afirmou ter sido muito bem-educado pelos pais e lembrou que nasceu em Itaquera e superou muitas dificuldades até chegar ao Bahia, clube que veste com orgulho.

— Ele sabe o que falou para mim. Foi muito desrespeitoso comigo e com a camisa do Bahia — afirmou Nestor.