Os clubes brasileiros têm ampliado os investimentos em tecnologia, benefícios exclusivos e experiências para fortalecer o relacionamento com os torcedores e aumentar as receitas fora das quatro linhas. As iniciativas vão desde a reformulação de programas de associação até a criação de plataformas digitais, sistemas de fidelidade e parcerias comerciais. Nesse cenário, o Atlético-MG alcançou a marca de 300 mil sócios-torcedores, enquanto o Corinthians projeta arrecadar até R$ 100 milhões com um novo modelo de negócios voltado aos fãs.

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O movimento reflete a busca das equipes por formas de manter o público próximo durante toda a temporada, e não apenas nos dias de jogos. Para isso, os clubes procuram conhecer melhor os hábitos dos torcedores e oferecer vantagens que vão além da prioridade na compra de ingressos.

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Atlético-MG chega a 300 mil sócios-torcedores

O Atlético-MG atingiu um marco histórico ao chegar a 300 mil associados no programa Galo na Veia. O resultado representa um crescimento de 50% em relação a agosto, quando o clube registrava aproximadamente 200 mil participantes.

A expansão ocorreu após o lançamento de três novas modalidades de associação, com diferentes opções de adesão e ampliação dos benefícios oferecidos aos torcedores. Entre as vantagens estão a escolha de uma camisa oficial, visitas à Arena MRV e ao centro de treinamento do clube, descontos de até 13% na loja virtual oficial, cashback e condições especiais em produtos e serviços de parceiros, além de sorteios e experiências exclusivas.

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O caso ilustra uma das estratégias adotadas pelos clubes para ampliar a base de associados: diversificar os planos e criar benefícios que atendam a diferentes perfis de público.

Para Robson Oliveira, presidente e sócio-fundador da FutebolCard, empresa especializada na gestão de ingressos e programas de sócio-torcedor, a utilização de dados é um dos principais recursos para aprimorar essas iniciativas.

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Segundo o executivo, informações sobre frequência nos estádios, consumo de produtos, formas de pagamento e utilização de benefícios permitem desenvolver campanhas personalizadas e estabelecer uma relação mais próxima com os torcedores.

Equipe do Atlético Mineiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Corinthians, Flamengo e Santos apostam em parcerias comerciais

Corinthians, Flamengo e Santos também anunciaram iniciativas para ampliar o relacionamento com seus públicos por meio de uma parceria com a CRMBonus. A empresa desenvolve um programa de assinatura que transforma o desempenho esportivo das equipes em benefícios para os torcedores e destina parte da receita das adesões aos clubes.

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No caso do Corinthians, o acordo prevê a distribuição mensal de créditos digitais aos integrantes do Fiel Torcedor, além da exposição da marca Torcedor Premiado no uniforme. A estimativa é que a parceria possa gerar até R$ 100 milhões para o clube, conforme o volume de adesões ao programa.

O clube paulista também investiu em inteligência artificial para melhorar o atendimento aos associados. Em parceria com a Somos Young, empresa especializada em tecnologia e inteligência artificial aplicada ao relacionamento com clientes, o Corinthians implantou, em 30 dias, a assistente virtual ThIAna, desenvolvida para atender os torcedores pelo WhatsApp.

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A ferramenta registrou aproximadamente 1,56 milhão de mensagens trocadas. Desse total, 65% das demandas foram resolvidas pela inteligência artificial, sem necessidade de intervenção humana, permitindo que a equipe de atendimento concentrasse esforços nos casos mais complexos.

Henrique Borges, vice-presidente da Somos Young, destaca que o uso de tecnologia e dados pode tornar o contato entre clube e torcedor mais ágil e eficiente, além de contribuir para o fortalecimento desse vínculo.

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Carrascal comemora gol sobre o Atlético-MG (Foto: Divulgação/Flamengo)

São Paulo integra bilheteria e programa de fidelidade

Em outubro, o São Paulo anunciou uma parceria com a Ticketmaster para integrar a operação de bilheteria ao programa Sócio Torcedor. A proposta é reunir os serviços em uma estrutura digital que facilite a compra de ingressos e o acesso dos associados aos benefícios disponíveis.

O clube também vem ampliando as possibilidades de utilização dos pontos acumulados em seu programa de fidelidade. Entre as experiências previstas estão ingressos, acesso a grandes shows realizados no MorumBIS e participação em jogos comemorativos no centro de treinamento.

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A estratégia busca diversificar as recompensas oferecidas aos associados e ampliar as oportunidades de interação com o clube para além das partidas oficiais.

São Paulo x Corinthians (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Botafogo-SP cria plataforma de gamificação

O Botafogo-SP lançou, em outubro, a Missão Botafanáticos, uma plataforma que utiliza elementos de jogos para estimular a participação dos sócios-torcedores e fortalecer o vínculo com a equipe ao longo do ano.

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O sistema disponibiliza desafios e missões que permitem acumular pontos de experiência, chamados de XPs, utilizados para acompanhar a evolução dos participantes. Os torcedores também recebem Tibérios, moedas virtuais que podem ser trocadas por recompensas e experiências exclusivas.

A iniciativa inclui benefícios relacionados à presença nos jogos na Arena Nicnet e outras oportunidades de interação com o clube. A proposta é reconhecer a participação dos associados, incentivar a frequência no estádio e criar novas possibilidades comerciais com parceiros.

Laura Louzada, gerente de marketing do Botafogo-SP, afirma que a plataforma permite reconhecer a fidelidade dos torcedores e conhecer melhor seus hábitos e interesses, além de ampliar o relacionamento com os associados durante toda a temporada.

Vasco e Fluminense renovam estratégias de relacionamento

No Rio de Janeiro, Vasco e Fluminense também anunciaram mudanças em seus programas voltados aos torcedores.

Em setembro, o Vasco reformulou o Sócio Gigante e estabeleceu um novo sistema de prioridade na compra de ingressos. O mecanismo considera critérios progressivos relacionados à recorrência, à fidelidade e ao engajamento dos associados, com o objetivo de estimular uma relação contínua com o clube.

O Fluminense, por sua vez, lançou em agosto o Chama Tricolor, programa de indicação que oferece recompensas aos torcedores responsáveis por atrair novos associados. Entre os benefícios previstos estão pagamentos via Pix e experiências especiais.

As duas iniciativas apostam no envolvimento direto dos próprios torcedores para ampliar a base de associados e incentivar a permanência nos programas.

Vasco e Fluminense (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE)

Internacional mantém programa consolidado e investe em tecnologia

Palmeiras e Internacional aparecem entre os clubes com maior número de sócios-torcedores no país. De acordo com os números apresentados no levantamento, o time paulista ocupa a segunda posição, com 170 mil associados, enquanto o Colorado aparece em terceiro, com 126 mil.

O Internacional foi o primeiro clube brasileiro a alcançar 100 mil sócios, em 2009, e também se destacou ao conceder aos associados o direito de votar nas eleições presidenciais. O programa oferece cinco categorias, com mensalidades que variam de R$ 9,50 a R$ 182,50.

Pedro Azambuja, diretor executivo de B2C do clube gaúcho, atribui a continuidade do programa à adaptação às mudanças de comportamento dos torcedores e à ampliação dos benefícios oferecidos para diferentes perfis de público.

Desde 2017, o Internacional mantém uma parceria com a Imply ElevenTickets, empresa responsável por soluções tecnológicas para a gestão da jornada dos associados. A operação reúne serviços como venda de ingressos e produtos, administração de sócios e controle de acessos.

Entre as iniciativas está o SuperApp Mundo Colorado, que concentra serviços destinados aos torcedores e integra funcionalidades de venda de ingressos, gestão de associados, programa de vantagens e gamificação. A plataforma também fornece dados para apoiar a criação de estratégias personalizadas de engajamento.

Palmeiras amplia benefícios com o Palmeiras Pay

O Palmeiras mantém uma base expressiva de associados desde o lançamento do Palmeiras Pay, serviço financeiro criado em 2023.

Em 2024, o clube ampliou as vantagens oferecidas pelo programa Avanti, incluindo descontos em ingressos e produtos oficiais, além do acesso a eventos exclusivos.

Entre as ações mais recentes citadas pelo clube estão campanhas promocionais realizadas em setembro, durante o mês do Dia do Cliente, com descontos no Avanti, no Palmeiras Pay, na PalmeirasStore.com e no Nubank Parque Tour.

A combinação entre serviços financeiros, descontos e experiências é uma das formas utilizadas pelo Palmeiras para diversificar os benefícios e manter o programa atrativo para seus associados.

Sosa Barboza Gómez e Flaco Martínez Piquerez Giay e Jhon Arias (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Torcedores do Athletico-PR criam museu virtual

As iniciativas de aproximação entre clubes e torcedores também partem de projetos independentes. No Athletico-PR, torcedores criaram o Museu Virtual da História Atleticana, plataforma dedicada à preservação e à divulgação da trajetória do clube.

O projeto reúne fotografias, dados e documentos históricos, incluindo materiais compartilhados por integrantes da torcida rubro-negra. A proposta é ampliar o acesso à memória do Furacão e permitir que outros atleticanos contribuam para a construção do acervo.

O médico Murilo Santos, vice-presidente da Associação Nosso Atlético, responsável pela iniciativa, explica que o museu surgiu para atender a uma demanda antiga por valorização e preservação da história do clube. Ele também trabalhou no departamento médico do Athletico entre 1993 e 2004.

Embora não seja um programa oficial de sócios-torcedores, o projeto representa outra forma de fortalecer a identificação do público com a equipe, por meio da participação coletiva e da preservação da memória esportiva.

Coritiba e Athletico-PR se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Coritiba)

Inteligência de dados e experiências ganham espaço

As iniciativas adotadas por Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Santos, São Paulo, Botafogo-SP, Vasco, Fluminense, Internacional e Palmeiras mostram que os programas de sócio-torcedor vêm incorporando diferentes estratégias de relacionamento.

A oferta de descontos e ingressos continua relevante, mas passou a dividir espaço com inteligência artificial, gamificação, serviços digitais, recompensas personalizadas e experiências exclusivas.

Nesse contexto, o desafio dos clubes é transformar a adesão em um relacionamento duradouro. Ao combinar benefícios, tecnologia e conhecimento sobre o comportamento dos torcedores, as equipes buscam ampliar suas receitas e criar novas formas de participação da torcida ao longo de toda a temporada.

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