Neymar está fora do clássico contra o Palmeiras nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O craque recebeu o terceiro cartão amarelo e, posteriormente, o cartão vermelho direto na partida contra o Bahia, no último sábado (24). A ausência do camisa 10 acende o sinal de alerta no Santos, que tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores de 2027.

Desde o seu retorno ao Peixe, esta foi a segunda expulsão do atacante, sendo a primeira por cartão vermelho direto. O cartão vermelho anterior havia sido registrado em junho de 2025, na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, quando o craque recebeu o segundo amarelo ao colocar a mão na bola para fazer um gol que acabou anulado.

continua após a publicidade

Sequência com alto índice de cartões

Nas últimas três partidas disputadas por Neymar, o camisa 10 recebeu dois cartões amarelos e um vermelho em um total de 210 minutos em campo, o que representa a média de um cartão a cada 70 minutos disputados nesse recorte recente.

No retrospecto geral desde a sua volta à Vila Belmiro, o atacante soma 18 cartões amarelos e dois vermelhos, acumulando seis suspensões no período, já contabilizando os próximos compromissos contra Palmeiras e Red Bull Bragantino. Em toda a carreira, o jogador contabiliza 210 amarelos e 14 vermelhos, sendo sete expulsões com a camisa do Santos.

continua após a publicidade

Dois jogos de suspensão e denúncia no STJD

Neymar já teria de cumprir suspensão automática contra o Palmeiras pelo acúmulo de três amarelos. No entanto, o atacante acabou expulso após cobrir a boca com a mão durante um bate-boca com o meio-campista Rodrigo Nestor. O árbitro Sávio Pereira Sampaio foi acionado pela cabine do VAR e aplicou a punição com base no protocolo da Lei Vini Jr.

Com o cartão vermelho direto, o atacante acumulou mais uma partida de gancho automático e desfalcará o Alvinegro nos próximos dois compromissos do Brasileirão (Palmeiras e Red Bull Bragantino).

continua após a publicidade

Além disso, o camisa 10 será denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Conforme informação publicada pela ESPN e confirmada pelo Lance!, o tribunal já definiu que fará a denúncia contra o jogador. O órgão analisa os enquadramentos jurídicos para a conduta do atleta, e o julgamento vai ocorrer nesta quarta-feira (28).

Impacto na reta final do Brasileirão

A ausência do principal nome do elenco ocorre em um momento crucial da temporada. O Peixe ocupa a oitava colocação na tabela, com 46 pontos, estando a cinco pontos de distância do Fluminense, quinto colocado com 50 pontos e último clube no grupo de acesso à Libertadores.

continua após a publicidade

Com os dois jogos de suspensão automática já confirmados, Neymar só deve voltar a atuar pelo Santos no dia 18 de novembro, diante do Coritiba, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, restando apenas três jogos para o fim da competição.