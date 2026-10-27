Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Neymar volta a desfalcar o Santos por suspensão em momento decisivo na busca pela Libertadores

Camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo e acabou expulso contra o Bahia; atacante acumula média alta de cartões desde o seu retorno ao Peixe

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
27/10/2026 05:39
Favorite o Lance! no Google
Neymar atuando com a camisa do Santos na temporada 2026
Neymar atuando com a camisa do Santos na temporada 2026 - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Neymar está fora do clássico contra o Palmeiras nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O craque recebeu o terceiro cartão amarelo e, posteriormente, o cartão vermelho direto na partida contra o Bahia, no último sábado (24). A ausência do camisa 10 acende o sinal de alerta no Santos, que tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores de 2027.

Desde o seu retorno ao Peixe, esta foi a segunda expulsão do atacante, sendo a primeira por cartão vermelho direto. O cartão vermelho anterior havia sido registrado em junho de 2025, na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, quando o craque recebeu o segundo amarelo ao colocar a mão na bola para fazer um gol que acabou anulado.

continua após a publicidade

Sequência com alto índice de cartões

Nas últimas três partidas disputadas por Neymar, o camisa 10 recebeu dois cartões amarelos e um vermelho em um total de 210 minutos em campo, o que representa a média de um cartão a cada 70 minutos disputados nesse recorte recente.

No retrospecto geral desde a sua volta à Vila Belmiro, o atacante soma 18 cartões amarelos e dois vermelhos, acumulando seis suspensões no período, já contabilizando os próximos compromissos contra Palmeiras e Red Bull Bragantino. Em toda a carreira, o jogador contabiliza 210 amarelos e 14 vermelhos, sendo sete expulsões com a camisa do Santos.

continua após a publicidade

Dois jogos de suspensão e denúncia no STJD

Neymar já teria de cumprir suspensão automática contra o Palmeiras pelo acúmulo de três amarelos. No entanto, o atacante acabou expulso após cobrir a boca com a mão durante um bate-boca com o meio-campista Rodrigo Nestor. O árbitro Sávio Pereira Sampaio foi acionado pela cabine do VAR e aplicou a punição com base no protocolo da Lei Vini Jr.

Com o cartão vermelho direto, o atacante acumulou mais uma partida de gancho automático e desfalcará o Alvinegro nos próximos dois compromissos do Brasileirão (Palmeiras e Red Bull Bragantino).

continua após a publicidade

Além disso, o camisa 10 será denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Conforme informação publicada pela ESPN e confirmada pelo Lance!, o tribunal já definiu que fará a denúncia contra o jogador. O órgão analisa os enquadramentos jurídicos para a conduta do atleta, e o julgamento vai ocorrer nesta quarta-feira (28).

Impacto na reta final do Brasileirão

A ausência do principal nome do elenco ocorre em um momento crucial da temporada. O Peixe ocupa a oitava colocação na tabela, com 46 pontos, estando a cinco pontos de distância do Fluminense, quinto colocado com 50 pontos e último clube no grupo de acesso à Libertadores.

continua após a publicidade

Com os dois jogos de suspensão automática já confirmados, Neymar só deve voltar a atuar pelo Santos no dia 18 de novembro, diante do Coritiba, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, restando apenas três jogos para o fim da competição.

Neymar atuando com a camisa do Santos na temporada 2026 - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Neymar durante o confronto entre Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro

Santos

Neymar é denunciado no STJD por infração ao Protocolo Vini Jr; entenda

Há 9 horas
Rollheiser e João Ananias durante o treino desta segunda-feira (25).

Santos

Santos volta a treinar e foca no clássico contra o Palmeiras; saiba mais

Há 11 horas
Trocida do Santos na Vila Belmiro

Santos

Torcida do Santos esgota ingresso para clássico contra o Palmeiras em 4 horas

Há 13 horas
Bruxo foi protagonista de uma das maiores viradas do Brasileirão (Foto: Wagner Meier/Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Palmeiras, São Paulo e Flamengo; relembre as maiores viradas do Brasileirão

Há 16 horas
Neymar jogador do Santos reclama com a arbitragem durante partida contra o Bahia - (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Santos

STJD decide denunciar Neymar após expulsão contra o Bahia; entenda

Há 17 horas
Neymar e Rodrigo Nestor travaram diversas discussões durante o confronto (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Arnaldo Ribeiro detona gesto de Neymar em Santos x Bahia: 'Acha que pode'

Há 18 horas
Mais LANCE!
Torcida do Santos recebendo a equipe no último sábado (24)

Santos anuncia venda de ingresso com preço popular para a partida contra o Palmeiras

Troféu do Brasileirão com esfera dourada no centro, diante de escudo iluminado ao fundo.

Futebol entra na reta decisiva: títulos, vagas continentais e rebaixamento

Cuca durante a partida contra o Bahia no último sábado (24)

Cuca inicia semana com foco no Palmeiras e com possível volta de titular; saiba mais

Neymar e Nestor em ação durante Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro

Leitura labial revela polêmica entre Neymar e Nestor; veja vídeo

Vila Belmiro após a partida contra o Bahia, neste sábado (24)

Com gramado encharcado, Cuca comenta condição da Vila: 'Treino em campo ruim'

Neymar durante expulsão em Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro

Bahia se manifesta após polêmica entre Neymar e Nestor e manda recado

Neymar durante expulsão em Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro

Nestor detona atitude de Neymar: 'Falhou como pessoa'

Neymar recebeu cartão vermelho do árbitro durante partida contra o Bahia - (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

No Santos, Neymar tem mais cartões do que gols em 2026

Neymar recebeu cartão vermelho do árbitro durante partida contra o Bahia - (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Expulsão de Neymar em Santos x Bahia vira assunto na Europa

Equipe do Santos comemorando o gol de empate do Luan Peres

Análise: Santos mostra bom futebol no início, mas é punido por temporal e expulsão de Neymar

Neymar recebeu cartão vermelho do árbitro durante partida contra o Bahia - (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Neymar desabafa após expulsão e dispara contra Nestor: 'Foi safado'

Neymar durante expulsão em Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro

Neymar se pronuncia após expulsão e confusão: 'Vou pegar o Nestor'

Torcedores na arquibancada do Campo Vila Belmiro assistem à partida, tela ao fundo e banner com o escudo do Santos FC.

Após forte chuva, parte do teto da Vila Belmiro cede no setor da torcida do Bahia; veja fotos