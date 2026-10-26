O Santos anunciou a venda de ingressos a preço popular para a partida contra o Palmeiras, que acontece na próxima quarta-feira (2), às 21h30, na Vila Belmiro, válida pela 33ª rodada do Brasileirão. As vendas iniciam nesta segunda-feira (26) para sócios e não sócios.

De acordo com o comunicado publicado pelo clube, as vendas para os torcedores que fazem parte do Sócio Rei iniciam às 10h de forma exclusiva. A ordem de venda é definida pelo ranking de prioridade do programa. Mais tarde, às 14h, abrem as vendas para o público geral, que serão feitas pelo app ou site sociorei.com.

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Os associados também garantem valores mais baixos nos ingressos, que podem ser gratuitos em alguns setores do estádio para integrantes da categoria "Black". Para os torcedores que não são sócios, os ingressos iniciam em R$ 70 inteira e R$ 35 meia.

A promoção de ingressos tem como objetivo manter a torcida perto da equipe e com um público maior. Mesmo com o empate em 1 a 1 contra o Bahia, no último sábado (24), a expectativa é de casa cheia para o clássico.

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Vila segue em reforma

Parte das obras atinge a área da cadeira térrea, correspondente ao antigo "setor Visa". Em razão do cronograma das obras, o local não foi totalmente liberado a tempo do confronto diante do Bahia no último sábado (24) e manteve restrições pontuais, sobretudo nas imediações que fazem divisa com os portões 7 e 8. Inicialmente, a previsão é que a liberação ocorresse para o clássico contra o Palmeiras, marcado para a próxima quarta-feira (28), porém, a situação ainda é incerta e pode ser que siga com a interdição.

Além do setor térreo, as arquibancadas dos portões 7 e 8, conhecidas como setor Cosmo Damião, seguem com estrutura provisória de tapumes para receber o público. O planejamento repete a logística e o esquema de segurança adotados no empate contra o Flamengo.

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Veja os valores dos ingressos de Santos x Palmeiras

Santos x Palmeiras: ingressos - (Foto: divulgação)

Santos x Palmeiras: ingressos - (Foto: divulgação)





