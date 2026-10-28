Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vidente aponta vencedor de Santos x Palmeiras no Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão Série A

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 06:10
Favorite o Lance! no Google
Vitor Roque, do Palmeiras, sofre a marcação de um jogado do Santos
Vitor Roque, do Palmeiras, sofre a marcação de um jogado do Santos (Foto: Divulgação)

Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão Série A. De acordo com o tarólogo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Alvinegro chega com mais chances para o confronto,

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Previsão para Santos e Palmeiras:

As cartas iniciais apontam um cenário de muito equilíbrio e intuição para ambas as equipes, com o Santos representado pela Sacerdotisa e o Palmeiras pela Lua, além de cartas de celebração para os dois lados. A presença de cartas mais densas (como a Torre e o número 5) indica um jogo difícil, com potencial para polêmicas, problemas de arbitragem e grande possibilidade de empate com sabor de derrota.

continua após a publicidade

Em uma tiragem de desempate para avaliar um eventual vencedor, as cartas do Imperador e do 9 de Ouros dão uma leve vantagem estratégica e de concretização para o Santos, embora a leitura reforce que as cartas representam apenas possibilidades, e não uma sentença.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Confira as informações do jogo

✅ FICHA TÉCNICA
SANTOS x PALMEIRAS
BRASILEIRÂO - 33ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira (28), às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli Miguel (SP) e Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

continua após a publicidade
Sugerida para você!
Bruno Guimarães em ação durante primeiro amistoso de pré-temporada com o Arsenal

Fora de Campo

Estrangeiros reagem à atuação de Bruno Guimarães em eliminação: 'Sempre foi'

Há 10 horas
Luxemburgo conquistou dois títulos pelo Timão (Foto: Ettore Chiereguini/Agif/Gazeta Press)

Fora de Campo

Luxemburgo é sincero sobre volta ao Corinthians: 'Quero deixar claro'

Há 11 horas
Campeões do mundo pela Espanha, Cucurella e Lamine Yamal em ação no clássico entre Real Madrid e Barcelona

Fora de Campo

Barcelona x Real Madrid registra maior audiência pós-Copa do Mundo na CazéTV

Há 12 horas
Flávio Medeiros do Al Faisaly comemorando gol

Futebol Internacional

Ex-Bahia, Flávio Medeiros marca golaço e garante vitória do Al Faisaly

Há 13 horas
André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv

Fora de Campo

Rizek critica demissão de Filipe Luís: 'Trabalho irretocável'

Há 13 horas
Craque Neto em programa donos da bola

Fora de Campo

Craque Neto crava Abel Ferreira, do Palmeiras, no Vasco: 'Vai ganhar tudo'

Há 13 horas
Mais LANCE!
Neymar expulso; árbitro ergue cartão vermelho enquanto jogadores cercam o lance.

Atitude de jogador do Bahia após polêmica com Neymar irrita torcedores: 'Jamais'

Com a bandeira do Brasil sobre o ombro direito, José Aldo, de luvas, mostra os bíceps e faz expressão série em sessão de fotos do UFC

Podcast 'Mundo da Luta' chega ao 400º episódio com entrevista de José Aldo

Timão está na 18° colocação do Brasileirão (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Jornalista compara Corinthians a Ceará e aponta rebaixamento

Ex-craque retorna aos gramados no próximo dia 15 (Foto: Leandro Chemalle/Thenews2/Folhapress)

Estreia de Ronaldinho, em clássico, provoca procura por ingressos

Rubro-Negro conquistou a virada no último lance do confronto (Foto: Rudy Trindade/Themapress/Folhapress)

Jornalista ironiza lance de pênalti em Flamengo x Atlético

Juca publicou um texto confirmando o falecimento de Camila (Foto: Reprodução/Instagram)

Morre Camila Kfouri, Filha do jornalista Juca Kfouri

Wesley com sua ex-esposa, Amanda Martins

Mãe de filha de ex-Flamengo revela traições do jogador: 'Eu vi'

Braithwaite celebra o gol da vitória do Grêmio sobre o Coritiba.

Torcida do Corinthians reage à vitória do Grêmio: 'Já caiu'

Filipe Luís durante jogo contra o Lanús (Foto: Divulgação/Flamengo)

Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís: 'Duvido'

Jogadores do Atlético Mineiro cercam o árbitro no gramado durante a partida.

Decisão da arbitragem em Flamengo x Atlético-MG viraliza: 'Claramente'

Homem em smoking no palco da premiação Kane, com dois troféus dourados, mulher de preto ao fundo.

Escolha de melhor jogador do mundo divide opiniões: 'Assustador'

Léo Pereira em ação durante Flamengo e Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo: 'Vergonha'

Goleiro de uniforme laranja defende chute em Flamengo x Atlético Mineiro, enquanto atacante branco avança.

Lance de Rossi em Flamengo x Atlético-MG gera revolta: 'Sempre avisei'