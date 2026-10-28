Vidente aponta vencedor de Santos x Palmeiras no Brasileirão

Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão Série A. De acordo com o tarólogo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Alvinegro chega com mais chances para o confronto,

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Previsão para Santos e Palmeiras:

As cartas iniciais apontam um cenário de muito equilíbrio e intuição para ambas as equipes, com o Santos representado pela Sacerdotisa e o Palmeiras pela Lua, além de cartas de celebração para os dois lados. A presença de cartas mais densas (como a Torre e o número 5) indica um jogo difícil, com potencial para polêmicas, problemas de arbitragem e grande possibilidade de empate com sabor de derrota.

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Em uma tiragem de desempate para avaliar um eventual vencedor, as cartas do Imperador e do 9 de Ouros dão uma leve vantagem estratégica e de concretização para o Santos, embora a leitura reforce que as cartas representam apenas possibilidades, e não uma sentença.

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Confira as informações do jogo

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS x PALMEIRAS

BRASILEIRÂO - 33ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira (28), às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli Miguel (SP) e Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)