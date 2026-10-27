Santos vê chance de classificação para a Libertadores diminuir, aponta estudo; veja números
Após empate contra o Bahia, Peixe se mantém na oitava colocação com 46 pontos; entenda o cenário
O Santos teve suas chances de garantir uma vaga na Copa Libertadores reduzidas, segundo estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com o empate em 1 a 1 contra o Bahia no último sábado (24), o Peixe somou apenas um ponto e permaneceu na oitava colocação da tabela, agora com 46 pontos.
Antes do confronto contra o Tricolor de Aço, a probabilidade de o Alvinegro se classificar para o torneio continental era de 7,6%. No entanto, após o resultado na Vila Belmiro, o índice caiu para 5,5%, de acordo com os dados da universidade.
A equipe comandada pelo técnico Cuca está a cinco pontos de distância do Fluminense, quinto colocado e hoje último clube na zona de acesso à Libertadores. Abaixo do Tricolor Carioca, encontram-se Atlético-MG e Bahia, ambos também com 50 pontos.
Entenda os cenários para uma possível classificação
Cenário otimista: projeção de G-7 a G-9
Tanto a Copa Libertadores quanto a Copa Sul-Americana contam com equipes brasileiras nas finais. No principal torneio do continente, o Palmeiras enfrenta o Estudiantes, equipe argentina. Enquanto na Sul-Americana o Atlético-MG encara o Boca Juniors. Em um primeiro cenário favorável, caso os dois clubes brasileiros conquistem os títulos, mais duas vagas serão abertas via Brasileirão, configurando automaticamente um G-7.
Essa zona de classificação, contudo, pode aumentar. Isso porque Palmeiras e Atlético-MG também estão vivos na semifinal da Copa do Brasil, em que enfrentam Vasco e Grêmio.
A partir da edição de 2026, a Copa do Brasil passou a conceder duas vagas para a Libertadores. Sendo assim, se Verdão e Galo chegarem à final do torneio nacional, o Brasileirão passaria a ter um G-9, com sete classificados diretos para a fase de grupos e dois para as etapas preliminares. Já se apenas um deles conquistar o título sul-americano e ambos avançarem à decisão nacional, o campeonato formaria um G-8.
Por outro lado, caso apenas o Palmeiras conquiste a Libertadores, o Brasileirão assegura um G-6, empurrando a vaga preliminar para o sexto colocado. Já uma eventual conquista do Atlético-MG na Sul-Americana, desde que o time mineiro termine entre os primeiros colocados do torneio nacional, abrirá o G-7 para a fase prévia da competição.
As vagas para a Libertadores no Brasileirão:
- Se o Palmeiras conquistar a Libertadores: o Brasileirão terá G-6 (cinco vagas diretas e uma para a fase prévia);
- Se o Atlético-MG conquistar a Sul-Americana e permanecer entre os seis primeiros: o 7º colocado vai para a fase prévia (G-7);
- Se os finalistas da Copa do Brasil já tiverem vaga direta somados aos cenários acima: o Brasileirão pode ter G-9 (sete vagas diretas e duas para a fase prévia).
Cenário negativo: manutenção do G-5 e veto da Conmebol a rebaixados
O cenário mais desfavorável ao Santos ocorreria caso Estudiantes e Boca Juniors fiquem com os títulos continentais e Vasco e Grêmio se classifiquem para a final da Copa do Brasil. Nessa combinação de resultados, o Campeonato Brasileiro manteria apenas o G-5.
Entretanto, Conmebol não permite a participação de clubes rebaixados à segunda divisão em suas competições continentais. O Grêmio ocupa atualmente a 17ª colocação da Série A, com 34 pontos, enquanto o Vasco aparece em 13º lugar, com 38. Ambos estão sob risco de queda. Caso uma dessas equipes chegue à final da Copa do Brasil, mas termine a temporada rebaixada no Brasileirão, a respectiva vaga na Libertadores será repassada diretamente à tabela de classificação do campeonato nacional.
Clubes que podem abrir vagas e o impacto dos semifinalistas:
- Palmeiras: semifinalista da Copa do Brasil e finalista da Libertadores;
- Atlético-MG: semifinalista da Copa do Brasil e finalista da Sul-Americana;
- Vasco (15º, com 35 pontos): caso avance à final da Copa do Brasil, mas seja rebaixado no Brasileirão, a vaga é transferida para a classificação da Série A;
- Grêmio (17º, com 31 pontos): se for finalista da Copa do Brasil e terminar dentro do Z-4, a vaga na Libertadores também será herdada via Brasileirão.
Próximos compromissos
O Peixe entra em campo nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, para encarar o Palmeiras. Por outro lado, após o Verdão, os próximos adversários do Peixe até o encerramento da temporada estão abaixo de sua pontuação na classificação do Brasileirão: Red Bull Bragantino, Coritiba, Grêmio, Vitória e Botafogo.
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