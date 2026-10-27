O Santos planeja a troca dos gramados da Vila Belmiro e do CT Rei Pelé ainda nesta temporada. O processo envolve inicialmente um plano de captação de recursos que conta com parceiros do clube, incluindo a empresa NR Sports.

A informação foi publicada originalmente pelo portal "UOL" e confirmada pelo Lance!. O custo da substituição de cada campo está estimado em R$ 4,5 milhões. Como o projeto prevê a troca do piso da Vila Belmiro e de dois campos do CT, o montante total da operação é avaliado em R$ 13,5 milhões.

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Novo gramado será híbrido e intervenção começa em novembro

O modelo escolhido para a substituição é o híbrido, composto por aproximadamente 90% a 95% de grama natural e 5% a 10% de fibra sintética. De acordo com fontes próximas à diretoria, o novo piso será semelhante ao utilizado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

Mesmo com a captação de recursos em andamento, o clube já trabalha com prazos para iniciar as obras e definiu o local do primeiro serviço. A estimativa do Santos é que a primeira intervenção comece no dia 20 de novembro, no campo 1 do CT Rei Pelé. O intervalo entre o início dos trabalhos e a liberação do espaço para uso será de aproximadamente 60 dias.

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A reforma do segundo campo do CT Rei Pelé deve começar logo após a entrega do primeiro, prevista para a segunda semana de janeiro de 2027. Já na Vila Belmiro, como o estádio recebe jogos oficiais do Peixe até o dia 2 de dezembro, o início das obras no gramado está programado para o dia 7 de dezembro.

Calendário para a troca dos gramados

Previsão de início da intervenção no primeiro campo do CT é 20/11;

Previsão de início do segundo campo é imediatamente após a entrega do primeiro;

Previsão de início da troca do gramado da Vila é 07/12.

Campo foi alvo de críticas recentes de Cuca e Neymar

Reformado pela última vez em março de 2012, o gramado da Vila Belmiro deveria ter sido trocado pelo clube há pelo menos quatro anos. Jogadores e comissão técnica acumulam reclamações sobre as condições do piso nesta temporada. A primeira grande contestação pública veio do atacante Neymar, que desabafou nas redes sociais após a eliminação do Santos diante do Palmeiras, pela Copa do Brasil, em setembro.

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O camisa 10 afirmou que o piso estava irregular e com muitos buracos, o que prejudicou o rendimento da equipe e aumentou o desgaste físico nos movimentos de arrancada e frenagem.

— Queria dar os parabéns ao nosso responsável pelo campo da Vila Belmiro… Ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buracos porque fizeram descompactação um dia antes do jogo. Inacreditável! Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo… E ainda por cima fazemos mais força para arranques e frenagens durante a corrida porque o campo está irregular. Não foi à toa que três sentiram no primeiro tempo…. Parabéns, viu…. Ótimo trabalho de m@rda — afirmou Neymar.

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A crítica mais recente veio do técnico Cuca. Questionado após o empate por 1 a 1 contra o Bahia, no último sábado (24), sobre o estado do gramado prejudicado pela forte chuva em Santos, o comandante revelou que os campos do CT Rei Pelé também estão em más condições, o que ironicamente acostumou os atletas a atuar nessas superfícies.

— Eu vou te falar uma coisa que vocês vão achar que é piada, mas eu tenho treinado em campo ruim. Daí não faz mal jogar no campo ruim, porque eu já estou adaptado — declarou Cuca.

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