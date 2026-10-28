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Jornalista aponta trunfo do Santos desta temporada

Em busca da 7ª colocação, Santos enfrenta o Palmeiras hoje (28)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
28/10/2026 11:11
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Jornalista destacou as atuações recentes do camisa 9 do Peixe (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Jornalista destacou as atuações recentes do camisa 9 do Peixe (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Às vésperas do confronto entre Santos e Palmeiras nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, Ana Thaís Matos apontou Gabigol como um grande destaque do Peixe na atual temporada do Campeonato Brasileiro.

Durante o programa Seleção SporTV, a jornalista destacou o grande desempenho de Gabriel Barbosa neste Campeonato Brasileiro. Seu colega de programa, André Rizek, chegou a afirmar que a temporada do centroavante do Peixe é superior à de Pedro, atacante Rubro-Negro.

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Gabigol é a escapatória do Santos?

Para Ana Thaís Matos, o camisa 9 vem de uma grande evolução no Santos. A jornalista chegou a comparar as passagens de Gabigol por Cruzeiro e Flamengo:

- Gabigol sempre que precisou se reinventar, se reinventou. Você pode questionar a passagem dele no Cruzeiro, mas no Flamengo se reinventou, no Santos agora também. É um jogador que se colocou em dúvida quem era melhor, e acho que não seja essa discussão - afirmou a especialista.

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Posteriormente, a comentarista afirmou que o atacante foi essencial para a remontada do Alvinegro Praiano na temporada:

- Trazendo para a realidade do futebol brasileiro, acho que o Gabriel foi buscar recursos para remar, mesmo na dificuldade de jogar em um time na zona de rebaixamento, como era o Santos - concluiu a jornalista.

Gabigol é o artilheiro do Santos na atual temporada com 23 gols marcados (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
Gabigol é o artilheiro do Santos na atual temporada com 23 gols marcados (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Como o Peixe chega para o confronto contra o Palmeiras

O Santos chega para o clássico ocupando a oitava colocação do Brasileirão, com 46 pontos, focado na busca por uma vaga na Libertadores. A equipe comandada por Cuca vem de um empate em 1 a 1 contra o Bahia, em partida disputada na Vila Belmiro, no último sábado (24).

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Para o confronto, a principal ausência será Neymar, que recebeu o terceiro cartão amarelo e, em seguida, o vermelho direto, ficando fora das próximas duas partidas do Peixe. Além do camisa 10, atletas como Willian Arão, Escobar, Arthur, Vinicius Lira, Lucas Veríssimo e Gabriel Brazão seguem no departamento médico e também serão desfalques.

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