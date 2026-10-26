O Santou voltou a treinar na tarde desta segunda-feira (26) no CT Rei Pelé. O elenco comandado por Cuca teve folga neste domingo (25), após o empate contra o Bahia, e retornou às atividades com foco no próximo compromisso contra o Palmeiras, que acontece nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

A atividade foi dividida em grupos. Parte dos jogadores que atuaram como titular na partida contra o Bahia realizaram trabalho regenerativo. Por outro lado, os reservas e os atletas que entraram no decorrer da partida foram a campo e realizaram com bola.

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A expectativa é que somente no treino desta terça-feira (27), último antes do clássico, a comissão técnica deve projetar o time titular. Neymar, capitão da equipe, não vai estar à disposição, devido à suspensão após tomar o terceiro cartão amarelo e vermelho direto na mesma partida, no último sábado (24).

O próprio técnico Cuca alertou, na entrevista coletiva contra o Bahia, que o meio-campista Oliva pode voltar à equipe titular no lugar do camisa 10. Mas declarou que Coutinho, Gabigol e Coutinho devem seguir entre os 11 iniciais.

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— Provavelmente a gente volte com o Oliva, porque perdemos o Neymar, e aí volta a ser aquele time que todos vocês estavam acostumados a ver — afirmou Cuca em entrevista coletiva pós jogo do Bahia.

Lista de jogadores no departamento médico

O Santos conta com Escobar, Willian Arão, Arthur, Vinicius Lira, Lucas Veríssimo e Gabriel Brazão sob cuidados médicos.

De acordo com apuração da reportagem, Arthur e Vinicius Lira estão avançados na transição física e iniciaram atividades no gramado. Willian Arão e Escobar também podem estar próximos de voltar, e ambos são aguardados pela comissão técnica para os próximos jogos.

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Lucas Veríssimo, por outro lado, segue tratando a lesão na posterior da coxa direita e não conta com previsão de retorno. O zagueiro pode voltar para as últimas partidas do Brasileirão. E o goleiro Brazão, após realizar a cirurgia no ombro, trabalha para voltar na próxima temporada.