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Neymar é denunciado no STJD por infração ao Protocolo Vini Jr; entenda

Atacante do Santos foi denunciado após cobrir a boca durante discussão com Rodrigo Nestor, do Bahia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 19:43
Atualizado há 2 minutos
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Neymar durante o confronto entre Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro
Neymar durante o confronto entre Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O atacante Neymar, do Santos, foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após ser expulso no empate por 1 a 1 com o Bahia, no último sábado (24), na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conforme antecipado pelo Lance! , o camisa 10 será julgado na próxima quarta-feira (28), pela Segunda Comissão Disciplinar do tribunal, por uma conduta que pode configurar descumprimento do Protocolo Vini Jr.

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A expulsão aconteceu no intervalo da partida, quando Neymar cobriu a boca com a mão durante uma discussão com o meio-campista Rodrigo Nestor, do Bahia. O árbitro Sávio Pereira Sampaio foi alertado pela equipe do VAR e aplicou o cartão vermelho direto ao jogador santista.

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Neymar recebeu cartão vermelho do árbitro durante partida contra o Bahia
Neymar recebeu cartão vermelho do árbitro durante partida contra o Bahia (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Entenda a denúncia contra Neymar

A Procuradoria do STJD denunciou Neymar com base no artigo 191, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata do descumprimento de determinações de entidades responsáveis pela administração do esporte. O entendimento é de que a conduta do atacante pode ter infringido o item 7 do Protocolo Vini Jr., previsto no Código Disciplinar da Fifa.

O dispositivo do CBJD prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil, conforme a gravidade da infração. Subsidiariamente, a Procuradoria também pediu o enquadramento no artigo 258, que abrange condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva. Nesse caso, a punição pode variar de uma a seis partidas de suspensão.

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Na súmula, Sávio Pereira Sampaio relatou que Neymar cobriu intencionalmente a boca durante a discussão com Rodrigo Nestor. O árbitro também registrou que, após receber o cartão vermelho, o atacante correu em direção ao banco de reservas do Bahia para confrontar o adversário e precisou ser contido pelos próprios companheiros.

O que aconteceu entre Neymar e Rodrigo Nestor?

Após a partida, Rodrigo Nestor comentou o desentendimento na zona mista e afirmou que Neymar teria feito declarações desrespeitosas durante a discussão. O meio-campista também disse que preferia não revelar o conteúdo das falas por considerar inadequado reproduzi-las publicamente.

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Nesta segunda-feira (26), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio do VAR que levou à expulsão do camisa 10. A equipe de vídeo alertou o árbitro sobre o momento em que o jogador cobriu a boca durante o bate-boca, embora Sávio não tivesse presenciado a ação inicialmente.

Neymar, por sua vez, se manifestou nas redes sociais após o confronto. O atacante pediu desculpas aos torcedores pela expulsão, mas criticou a postura de Nestor e questionou a utilização do protocolo durante a partida.

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— O que o Nestor fez comigo hoje é muito sério, porque é uma lei criada contra o racismo, e ele quis se beneficiar no jogo por algo que botei a mão na boca e nem cheguei a falar nada para ele. Obviamente, a gente estava se xingando, um trocando farpas com o outro e está tudo certo, é do futebol — declarou.

O camisa 10 também alertou para possíveis brechas na aplicação da regra e afirmou aceitar o debate caso a situação contribua para mudanças no futebol.

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— Mais uma vez estou sendo exemplo, mas está tudo certo se for para mudar o futebol e ajudar — completou.

O que é o Protocolo Vini Jr.?

O Protocolo Vini Jr. reúne medidas de combate ao racismo e a outras manifestações discriminatórias no futebol. A iniciativa ganhou força diante dos episódios de racismo sofridos por Vinícius Júnior em partidas disputadas na Espanha.

Entre as medidas previstas estão procedimentos para identificar e punir atos discriminatórios em eventos esportivos. A proibição de cobrir a boca ao se dirigir a um adversário também integra as regras aplicadas no contexto disciplinar do futebol, permitindo que a arbitragem avalie situações em que o gesto possa dificultar a identificação de manifestações inadequadas.

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O julgamento de Neymar está marcado para quarta-feira (28), quando a Segunda Comissão Disciplinar do STJD analisará a denúncia. O resultado poderá definir eventuais sanções adicionais ao atacante.

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