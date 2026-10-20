A história de Neymar e Coutinho em campo vem desde as categorias de base da Seleção Brasileira, mas foi na vitória de virada do Santos contra o Fluminense por 2 a 1, neste domingo (18), que os craques atuaram juntos pela primeira vez com a camisa alvinegra. A partida no Maracanã também marcou o reencontro da dupla após quatro anos sem jogarem lado a lado. A última vez havia sido nas Eliminatórias da Copa do Mundo, em março de 2022, na goleada do Brasil sobre o Chile por 4 a 2.

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No retrospecto geral, a dupla acumula 39 partidas disputadas em campo, com 29 vitórias, sete empates e apenas três derrotas. O desempenho garante um aproveitamento de 80%, além de 35 gols marcados e 11 assistências, de acordo com os dados levantados pelo Sofascore a pedido do Lance!.

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Coutinho marca pela primeira vez no Santos

Philippe Coutinho marcou o seu primeiro gol com a camisa do Santos para garantir a vitória sobre o Tricolor Carioca. Após passe de Gabriel Bontempo, o camisa 11 se adiantou e cabeceou sem chances para o goleiro Fábio, decretando a virada do Peixe. O tento também marcou o fim de um jejum de quase nove meses, já que a última vez que o meio-campista havia balançado as redes foi contra o Mirassol, na 1ª rodada do Brasileirão, no dia 29 de janeiro.

O próprio meia comemorou o seu primeiro gol pelo clube e destacou a emoção de voltar a marcar em um estádio com tanta história. O jogador também valorizou o desempenho da equipe, que, em sua avaliação, mereceu o resultado positivo.

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— Estou me sentindo bem, feliz demais. Voltar a sentir essa emoção de marcar um gol, principalmente neste estádio, que tem tanta história. Então, hoje saio daqui muito feliz, minha família está feliz e acredito que fizemos um grande jogo. Merecemos a vitória, jogamos bem — afirmou Coutinho após a partida.

Elogios a Neymar e desculpas em tom de brincadeira

O técnico Cuca fez questão de destacar a atuação de Neymar na vitória sobre o Fluminense. Para o treinador, o atacante teve sua melhor participação coletiva desde que retornou ao clube, chamando a atenção principalmente pelo comprometimento na marcação e pela disposição para ajudar a equipe sem a bola.

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— Neymar estava cansado porque ele correu muito. Não sei os números dele, mas como é bom ver Neymar competindo, baixando linha, encurtando espaços. Foi a partida em que mais competiu e jogou bem. Uma pena a bola ter dado na trave e a outra passar por cima. Fez um grande jogo — afirmou Cuca.

O próprio camisa 10 também avaliou o desempenho da equipe. O craque apontou que o Fluminense chegou a criar oportunidades na primeira etapa, mas ressaltou que o Santos assumiu o controle da partida, dominando as ações no segundo tempo.

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— Acho que a gente teve um bom jogo desde o começo. Eles tiveram duas chances, a do gol e uma outra. Depois, dominamos, tivemos o controle do jogo. No segundo, nem se fala. Não dá para agradar todo mundo — disse o camisa 10.

Apesar dos elogios de Cuca, Neymar pediu desculpas, em tom de brincadeira, por ter desperdiçado duas chances de gol durante o confronto.

— Faltou não, eu tive oportunidade (de fazer o gol), eu mesmo errei, desculpa, foi mal! — completou Neymar.