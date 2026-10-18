Santos reencontra Soteldo após saída conturbada e desgaste com a torcida
Atacante venezuelano enfrenta o Peixe pela segunda vez na carreira; jogador defendeu o clube em mais de 160 partidas
O Santos volta a reencontrar uma figura de sua história recente: Yeferson Soteldo. O atacante venezuelano, que hoje veste a camisa do Fluminense, adversário do Peixe neste domingo (18), às 16h (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão, cruza o caminho do ex-clube apenas pela segunda vez na carreira, após pedido para sair e desgaste com a torcida.
O atacante foi negociado para o Tricolor Carioca em junho de 2025, pelo valor de R$ 30 milhões, por 50% dos direitos econômicos.
Atacante revê o Santos pela segunda vez na carreira
Pela segunda vez na carreira, Soteldo, que chegou ao futebol brasileiro justamente pelo Santos, em 2019, vai rever o clube pelo qual atuou em 162 oportunidades. O primeiro jogo contra o Peixe foi em agosto de 2025, na Vila Belmiro, no empate por 0 a 0. Após essa partida, o Santos encontrou o Tricolor Carioca mais uma vez, em abril deste ano, também na Vila, mas Soteldo não atuou por estar lesionado.
Atuando pelo clube carioca, Soteldo tem 33 partidas, 16 como titular, duas assistências e dois gols. A última vez que o jogador marcou foi contra o Grêmio, no dia 2 de dezembro, pela 37ª rodada do Brasileirão de 2025.
Soteldo pediu para sair do Peixe
O jogador pediu para sair do Peixe antes de ser negociado com o Fluminense. Titular da equipe do Santos em 2025, o atacante solicitou à diretoria santista a possibilidade de ser liberado. O próprio técnico do clube na época, Cleber Xavier, admitiu essa vontade do atleta após uma vitória.
— Soteldo não queria continuar, aprendi que temos que valorizar esse desejo do atleta que não quer ficar e valorizar os que querem ficar. Quero sempre valorizar, que apoie quem decidiu ficar. Que depois se não conseguir desempenhar faz parte do jogo. Durante o jogo, apoiá-los. A entrega de todos é total — disse Cleber Xavier, após a vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, no dia 12 de junho de 2025.
Desgaste com a torcida e histórico de indisciplina
Em 2023, o atacante chegou a ser afastado do elenco principal pelo técnico Paulo Turra e pela diretoria após cometer atos de indisciplina, como se recusar a treinar com os companheiros reservas no gramado da Vila Belmiro. Durante o ano em que o Santos foi rebaixado para a Série B, Soteldo também acumulou expulsões por reclamação. Logo após a queda, ele pediu para ser emprestado ao Grêmio e não permaneceu para disputar a Série B.
Em janeiro de 2025, o jogador incomodou a torcida santista ao curtir o comentário de um torcedor do Atlético-MG que chamava o Santos de "nanico". Embora Soteldo tenha vindo a público pedir desculpas e alegar que o "like escapou sem querer", o episódio desgastou a relação com a torcida alvinegra.
Quando voltou à Vila Belmiro em 2025, após pedir para ser negociado, o atacante, vestindo as cores do time carioca, foi vaiado pelos torcedores na entrada em campo e a cada toque na bola.
Números de Soteldo pelo Santos
Segundo dados do Sofascore, Soteldo conta com 162 jogos acumulados em duas passagens pelo Alvinegro Praiano e 21 gols marcados. Em 2024, ele foi emprestado ao Grêmio para aliviar a folha salarial durante a disputa da Série B, período em que agradou ao então técnico Renato Gaúcho.
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