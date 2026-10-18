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Santos reencontra Soteldo após saída conturbada e desgaste com a torcida

Atacante venezuelano enfrenta o Peixe pela segunda vez na carreira; jogador defendeu o clube em mais de 160 partidas

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
18/10/2026 07:00
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Primeiro jogo do Soteldo contra o Santos. Partida aconteceu em agosto, no Brasileirão de 2025.
Primeiro jogo do Soteldo contra o Santos. Partida aconteceu em agosto, no Brasileirão de 2025 - (FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C

O Santos volta a reencontrar uma figura de sua história recente: Yeferson Soteldo. O atacante venezuelano, que hoje veste a camisa do Fluminense, adversário do Peixe neste domingo (18), às 16h (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão, cruza o caminho do ex-clube apenas pela segunda vez na carreira, após pedido para sair e desgaste com a torcida.

O atacante foi negociado para o Tricolor Carioca em junho de 2025, pelo valor de R$ 30 milhões, por 50% dos direitos econômicos.

Atacante revê o Santos pela segunda vez na carreira

Pela segunda vez na carreira, Soteldo, que chegou ao futebol brasileiro justamente pelo Santos, em 2019, vai rever o clube pelo qual atuou em 162 oportunidades. O primeiro jogo contra o Peixe foi em agosto de 2025, na Vila Belmiro, no empate por 0 a 0. Após essa partida, o Santos encontrou o Tricolor Carioca mais uma vez, em abril deste ano, também na Vila, mas Soteldo não atuou por estar lesionado.

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Atuando pelo clube carioca, Soteldo tem 33 partidas, 16 como titular, duas assistências e dois gols. A última vez que o jogador marcou foi contra o Grêmio, no dia 2 de dezembro, pela 37ª rodada do Brasileirão de 2025.

Soteldo pediu para sair do Peixe

O jogador pediu para sair do Peixe antes de ser negociado com o Fluminense. Titular da equipe do Santos em 2025, o atacante solicitou à diretoria santista a possibilidade de ser liberado. O próprio técnico do clube na época, Cleber Xavier, admitiu essa vontade do atleta após uma vitória.

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— Soteldo não queria continuar, aprendi que temos que valorizar esse desejo do atleta que não quer ficar e valorizar os que querem ficar. Quero sempre valorizar, que apoie quem decidiu ficar. Que depois se não conseguir desempenhar faz parte do jogo. Durante o jogo, apoiá-los. A entrega de todos é total — disse Cleber Xavier, após a vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, no dia 12 de junho de 2025.

Desgaste com a torcida e histórico de indisciplina

Em 2023, o atacante chegou a ser afastado do elenco principal pelo técnico Paulo Turra e pela diretoria após cometer atos de indisciplina, como se recusar a treinar com os companheiros reservas no gramado da Vila Belmiro. Durante o ano em que o Santos foi rebaixado para a Série B, Soteldo também acumulou expulsões por reclamação. Logo após a queda, ele pediu para ser emprestado ao Grêmio e não permaneceu para disputar a Série B.

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Em janeiro de 2025, o jogador incomodou a torcida santista ao curtir o comentário de um torcedor do Atlético-MG que chamava o Santos de "nanico". Embora Soteldo tenha vindo a público pedir desculpas e alegar que o "like escapou sem querer", o episódio desgastou a relação com a torcida alvinegra.

Quando voltou à Vila Belmiro em 2025, após pedir para ser negociado, o atacante, vestindo as cores do time carioca, foi vaiado pelos torcedores na entrada em campo e a cada toque na bola.

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Números de Soteldo pelo Santos

Segundo dados do Sofascore, Soteldo conta com 162 jogos acumulados em duas passagens pelo Alvinegro Praiano e 21 gols marcados. Em 2024, ele foi emprestado ao Grêmio para aliviar a folha salarial durante a disputa da Série B, período em que agradou ao então técnico Renato Gaúcho.

Soteldo quando atuava pelo Santos.
Soteldo quando atuava pelo Santos - (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)
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