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Neymar marca Messi e brinca após vitória do Santos: 'Inter Miami do Brasil'

Após a vitória do Peixe sobre o Fluminense por 2 a 1, neste domingo (18), o camisa 10 utilizou as redes sociais; Cuca elogiou atuação do atacante

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
19/10/2026 11:11
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Coutinho, Rodinei, Neymar, Gabigol, Cebolinha e Bontempo juntos após a vitória do Santos contra o Fluminense.
Coutinho, Rodinei, Neymar, Gabigol, Cebolinha e Bontempo juntos após a vitória do Santos contra o Fluminense - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Neymar utilizou as suas redes sociais para brincar com Lionel Messi e David Beckham após a vitória do Santos sobre o Fluminense por 2 a 1, neste domingo (18). O camisa 10 marcou o craque argentino e o ex-jogador inglês nos stories do Instagram em uma foto publicada ao lado de Gabigol, Rodinei, Everton Cebolinha, Philippe Coutinho e Gabriel Bontempo, acompanhada da legenda: "Inter Miami do Brasil".

A publicação faz alusão ao clube dos Estados Unidos, no qual Lionel Messi joga desde julho de 2023 e do qual David Beckham é coproprietário. Além do astro argentino, Luis Suárez e Rodrigo De Paul também defendem a equipe da MLS.

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Neymar posta foto no Instagram e escreve: &quot;Inter Miami do Brasil&quot;
Neymar posta foto no Instagram e escreve: "Inter Miami do Brasil" - (Foto: divulgação / Instagram / @Neymarjr)

Cuca aponta melhor atuação de Neymar

O técnico Cuca destacou a atuação de Neymar na vitória do Santos sobre o Fluminense, neste sábado (18), no Maracanã, pelo Brasileirão, e fez uma avaliação positiva do desempenho do camisa 10. Para o treinador, o atacante teve sua melhor participação desde que ele chegou ao clube, principalmente pelo comprometimento na marcação e pela disposição para ajudar a equipe sem a bola.

— Neymar estava cansado porque ele correu muito. Não sei os números dele, mas como é bom ver Neymar competindo, baixando linha, encurtando espaços. Foi a partida em que mais competiu e jogou bem. Uma pena a bola ter dado na trave e a outra passar por cima. Fez um grande jogo — afirmou Cuca.

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O treinador também analisou a reação santista após sair atrás no placar. Segundo ele, o gol sofrido em bola parada logo no início provocou instabilidade na equipe, que precisou de alguns minutos para recuperar o equilíbrio e assumir o controle da partida.

— Infelizmente saímos atrás no começo do jogo, em uma bola parada. Bate uma instabilidade. Você tem que ter o controle do jogo, tínhamos um time escalado para isso. Mas sair atrás no primeiro ataque bate uma instabilidade, é natural. Aos poucos você busca o equilíbrio. Ele apareceu na metade do primeiro tempo. Acabamos um pouco melhor que o Fluminense — explicou.

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