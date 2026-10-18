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Cuca aponta melhor atuação de Neymar desde que chegou ao Santos

Treinador elogiou o comprometimento do camisa 10 na vitória sobre o Fluminense e destacou a participação do atacante

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
18/10/2026 20:08
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Cuca, técnico do Santos
Cuca, técnico do Santos (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

O técnico Cuca destacou a atuação de Neymar na vitória do Santos sobre o Fluminense, neste sábado (18), no Maracanã, pelo Brasileirão, e fez uma avaliação positiva do desempenho do camisa 10. Para o treinador, o atacante teve sua melhor participação desde que ele chegou ao clube, principalmente pelo comprometimento na marcação e pela disposição para ajudar a equipe sem a bola.

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— Neymar estava cansado porque ele correu muito. Não sei os números dele, mas como é bom ver Neymar competindo, baixando linha, encurtando espaços. Foi a partida em que mais competiu e jogou bem. Uma pena a bola ter dado na trave e a outra passar por cima. Fez um grande jogo — afirmou Cuca.

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O treinador também analisou a reação santista após sair atrás no placar. Segundo ele, o gol sofrido em bola parada logo no início provocou instabilidade na equipe, que precisou de alguns minutos para recuperar o equilíbrio e assumir o controle da partida.

— Infelizmente saímos atrás no começo do jogo, em uma bola parada. Bate uma instabilidade. Você tem que ter o controle do jogo, tínhamos um time escalado para isso. Mas sair atrás no primeiro ataque bate uma instabilidade, é natural. Aos poucos você busca o equilíbrio. Ele apareceu na metade do primeiro tempo. Acabamos um pouco melhor que o Fluminense — explicou.

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No intervalo, Cuca conversou com os jogadores e pediu ajustes para aproximar os atletas em campo, característica que considera importante para o estilo de jogo da equipe. Na etapa final, o Santos conseguiu aproveitar melhor as oportunidades e construiu o resultado positivo, de virada.

O comandante, porém, ressaltou que o time poderia ter ampliado a vantagem diante das chances criadas. Apesar das oportunidades desperdiçadas, considerou a vitória merecida e valorizou o desempenho santista como visitante.

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— Encaixamos o jogo bem, fizemos gols bonitos, boas jogadas. Perdemos muitos gols. No final, a gente pode ser castigado por perder tantos gols. Acho que foi uma vitória supermerecida. Vencemos a sexta fora de casa. Não é consecutiva porque, infelizmente, tomamos dois gols nos acréscimos do Atlético — completou Cuca.

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