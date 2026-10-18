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Corinthians x Vitória: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
18/10/2026 15:24
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Brasileirão Série A 2026 - Corinthians x Vitória
Onde assistir ao vivo a partida entre Corinthians e Vitória pelo Brasileirão (Foto: Arte / Lance!)

Corinthians e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 31ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O confronto, válido pela 31ª rodada do Brasileirão Série A, terá transmissão de Sportv e Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

Corinthians escudo - NOVO
COR
vitória
VIT
BRASILEIRÃO
31ª Rodada
Data e Hora
Segunda-feira, 18 de outubro, às 20h (de Brasília)
Local
Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Árbitro
Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes
Bruno Raphael Pires (GO) e Maira Mastella Moreira (RS)
Var
Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Onde assistir

O Corinthians foi derrotado por 4 a 1 pelo Palmeiras na última rodada e busca encerrar o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Após o resultado no Derby, o clube demitiu Fernando Diniz e acertou a contratação de Seederfor. O treinador holandês, no entanto, ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e será desfalque. Com isso, a equipe alvinegra será comandada pelo auxiliar técnico fixo do clube.

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A equipe paulista soma 32 pontos e ocupa a 16ª colocação, com a mesma pontuação do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O Vitória, por sua vez, também vem de derrota na última rodada. A equipe baiana perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, fora de casa, e ocupa a 13ª colocação, três posições à frente do Corinthians.

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Onde assistir ao jogo entre Corinthians e Vitória

  • Competição: Campeonato Brasileiro
  • 📅 Data: 19 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
  • 📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • 📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real

Prováveis escalações

CORINTHIANS (Técnico: Léo Porto)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Matheusinho, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Emmanuel Martínez, Caíque Gonçalves, Erick, Matheuzinho e Diego Tarzia; Renê Sousa.

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Memphis comemorando o gol da vitória do Corinthians com Bidon
Corinthians enfrenta o Vitória nesta segunda-feira, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Miguel Schincariol / AFP)
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