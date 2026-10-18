Corinthians x Vitória: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão
Corinthians e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 31ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O confronto, válido pela 31ª rodada do Brasileirão Série A, terá transmissão de Sportv e Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ficha do jogo
O Corinthians foi derrotado por 4 a 1 pelo Palmeiras na última rodada e busca encerrar o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Após o resultado no Derby, o clube demitiu Fernando Diniz e acertou a contratação de Seederfor. O treinador holandês, no entanto, ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e será desfalque. Com isso, a equipe alvinegra será comandada pelo auxiliar técnico fixo do clube.
A equipe paulista soma 32 pontos e ocupa a 16ª colocação, com a mesma pontuação do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.
O Vitória, por sua vez, também vem de derrota na última rodada. A equipe baiana perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, fora de casa, e ocupa a 13ª colocação, três posições à frente do Corinthians.
Onde assistir ao jogo entre Corinthians e Vitória
- Competição: Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 19 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
- 📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- 📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real
Prováveis escalações
CORINTHIANS (Técnico: Léo Porto)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Matheusinho, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Emmanuel Martínez, Caíque Gonçalves, Erick, Matheuzinho e Diego Tarzia; Renê Sousa.
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