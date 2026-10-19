Lucas Veríssimo sente lesão na coxa e pode aumentar a lista de lesionados do Santos
Zagueiro foi substituído no segundo tempo do jogo contra o Fluminense neste domingo (18) e deve realizar exames médicos; baixas do Peixe podem chegar a seis atletas
Lucas Veríssimo sentiu dores na parte posterior da coxa direita e precisou ser substituído aos 38 minutos da segunda etapa da vitória do Santos sobre o Fluminense, neste domingo (18), em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão.
O zagueiro deve realizar exames médicos nesta segunda (19) ou terça-feira (20) para entender a gravidade do problema. A depender do resultado, Lucas Veríssimo pode se juntar a outros jogadores que já estão em recuperação no departamento médico, podendo fazer a lista de desfalques do Santos chegar a seis atletas.
De acordo com o próprio zagueiro, em entrevista concedida após o jogo contra o Tricolor Carioca para o canal "De Olho no Peixe", o incômodo preocupa, ainda mais por ser na região posterior da coxa. No entanto, o jogador foi claro ao afirmar que é necessária uma reavaliação para depois entender os próximos passos.
— Vamos reavaliar, vamos reavaliar, pra ver depois certinho. Não queria ter sentido. Faltava cinco minutos ali, eu acho. Cinco, sete minutos, não sei. Posterior, é complicado, mas vamos reavaliar amanhã, depois, ver como é que tá — afirmou Lucas Veríssimo.
Aumento de lesões musculares nos últimos jogos
Desde o retorno da Data Fifa, no clássico contra o São Paulo, no dia 2 de outubro, o Santos disputou quatro partidas e viu sua lista de lesionados aumentar. No total, dois atletas tiveram lesão confirmada na parte posterior da coxa direita e Escobar sentiu na região da coxa.
Arthur foi o primeiro atleta a se machucar. No jogo contra o Tricolor Paulista, o meio-campista sentiu a coxa, precisou ser substituído e teve a lesão confirmada posteriormente. Willian Arão foi o segundo jogador diagnosticado, também com problema na coxa direita, durante a partida contra o Atlético-MG, no dia 11 de outubro. A expectativa é que ambos retornem apenas após a próxima Data Fifa, na segunda semana de novembro.
Além deles, o lateral-esquerdo Escobar também sentiu a coxa no jogo contra a equipe mineira. De acordo com a apuração do Lance!, o argentino não foi relacionado para a partida contra o Fluminense, neste domingo (18), por estar no departamento médico do clube. O Santos ainda não se manifestou oficialmente sobre a situação do atleta.
Para completar a lista de desfalques do Peixe, Gabriel Brazão passou por cirurgia no ombro esquerdo para correção de uma lesão e volta a jogar somente em 2027. O lateral Vinícius Lira, por sua vez, rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e segue em recuperação avançada.
Próximos passos do Peixe
O elenco santista ganhou folga nesta segunda-feira (19) e conta com a semana livre de jogos para se preparar, visando o duelo contra o Bahia. A partida, válida pela 32ª rodada do Brasileirão, acontece na Vila Belmiro, neste sábado (24), às 21h (de Brasília).
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