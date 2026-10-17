Fluminense x Santos: onde assistir, horário e escalações

Fluminense e Santos se enfrentam neste domingo (18), às 16h, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. O confronto terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view). ➡️️Clique aqui para assistir no Premiere.

As duas equipes chegam ao confronto em busca de recuperação após derrotas na rodada anterior. O Fluminense ocupa o quarto lugar, com 51 pontos, enquanto o Santos aparece na oitava colocação, com 42. Uma vitória pode aproximar o Peixe do G4, enquanto o Tricolor tenta se manter entre os primeiros. ▶️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.

continua após a publicidade

Ficha do jogo FLU SAN Brasileirão 31ª rodada Data e Hora 18 de outubro, às 16h Local Maracanã - Rio de Janeiro Árbitro Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes Gizeli Casaril e Thiaggo Americano (SC) Var Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Onde assistir

Após esta rodada, o Fluminense recebe o Palmeiras no Nubank Parque, em São Paulo, na quarta-feira (21), às 21h30, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. Já o Santos volta a campo no sábado (24), às 21h, diante do Bahia, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão.Situação do Santos

Como chegam as equipes?

Fluminense:

O Fluminense chega ao clássico após duas derrotas seguidas. No domingo passado (11), perdeu o clássico para o Flamengo por 1 a 0, pelo Brasileirão, e, na quarta-feira (14), foi derrotado por 2 a 1 para o Palmeiras no Maracanã, no jogo de ida das semifinais da Libertadores. Com a partida de volta contra o Palmeiras agendada para a quarta-feira (21), o técnico Marcão deve poupar alguns titulares diante do Santos.

continua após a publicidade

Desfalques:

O Tricolor tem ao menos duas baixas confirmadas: Guilherme Arana, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Martinelli, que sofreu uma torção no joelho. Renê deve assumir a lateral esquerda.

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Santos:

O Santos chega ao jogo tentando se reerguer após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, na Arena MRV, que encerrou uma sequência de oito partidas de invencibilidade. A principal novidade deve ser o retorno de Neymar, que foi poupado diante do Galo em razão do gramado sintético.

continua após a publicidade

Desfalques:

Willian Arão está com um problema muscular na coxa direita e ainda cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Na lateral esquerda, Escobar é dúvida com dores na coxa. ➡️ Com lesão de Arão e possível baixa de Escobar, entenda as opções de Cuca no Santos

Também seguem no departamento médico Arthur, Gabriel Brazão e Vini Lira. O meia Lima, emprestado pelo próprio Fluminense, não poderá atuar por questões contratuais.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos