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Fluminense x Santos: onde assistir, horário e escalações

Peixe tenta colar no G4; Tricolor foca em semifinal da Libertadores

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 14:05
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Brasileirão Série A 2026 - Fluminense x Santos
Onde assistir ao vivo a partida entre Fluminense e Santos pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Fluminense e Santos se enfrentam neste domingo (18), às 16h, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. O confronto terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view). ➡️️Clique aqui para assistir no Premiere.

As duas equipes chegam ao confronto em busca de recuperação após derrotas na rodada anterior. O Fluminense ocupa o quarto lugar, com 51 pontos, enquanto o Santos aparece na oitava colocação, com 42. Uma vitória pode aproximar o Peixe do G4, enquanto o Tricolor tenta se manter entre os primeiros. ▶️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Ficha do jogo

Escudo Fluminense
FLU
escudo do santos
SAN
Brasileirão
31ª rodada
Data e Hora
18 de outubro, às 16h
Local
Maracanã - Rio de Janeiro
Árbitro
Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes
Gizeli Casaril e Thiaggo Americano (SC)
Var
Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Onde assistir

Após esta rodada, o Fluminense recebe o Palmeiras no Nubank Parque, em São Paulo, na quarta-feira (21), às 21h30, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. Já o Santos volta a campo no sábado (24), às 21h, diante do Bahia, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão.Situação do Santos

Como chegam as equipes?

Fluminense:
O Fluminense chega ao clássico após duas derrotas seguidas. No domingo passado (11), perdeu o clássico para o Flamengo por 1 a 0, pelo Brasileirão, e, na quarta-feira (14), foi derrotado por 2 a 1 para o Palmeiras no Maracanã, no jogo de ida das semifinais da Libertadores. Com a partida de volta contra o Palmeiras agendada para a quarta-feira (21), o técnico Marcão deve poupar alguns titulares diante do Santos.

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Desfalques:
O Tricolor tem ao menos duas baixas confirmadas: Guilherme Arana, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Martinelli, que sofreu uma torção no joelho. Renê deve assumir a lateral esquerda.

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Santos:
O Santos chega ao jogo tentando se reerguer após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, na Arena MRV, que encerrou uma sequência de oito partidas de invencibilidade. A principal novidade deve ser o retorno de Neymar, que foi poupado diante do Galo em razão do gramado sintético.

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Desfalques:
Willian Arão está com um problema muscular na coxa direita e ainda cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Na lateral esquerda, Escobar é dúvida com dores na coxa. ➡️ Com lesão de Arão e possível baixa de Escobar, entenda as opções de Cuca no Santos

Também seguem no departamento médico Arthur, Gabriel Brazão e Vini Lira. O meia Lima, emprestado pelo próprio Fluminense, não poderá atuar por questões contratuais.

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Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã) - Fluminense x Santos
Rio de Janeiro (RJ), 30/08/2026 – FLAMENGO-BOTAFOGO – Goleiro Rossi. Partida entre Flamengo e Botafogo, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), neste domingo (30).(Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)
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