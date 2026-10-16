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Cuca testa variações táticas, utiliza meninos da base e indica time para encarar o Fluminense

Treino aconteceu na manhã desta sexta-feira (16), no CT Rei Pelé; lista de ausências por lesão pode aumentar

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
16/10/2026 15:53
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Cuca comandando o treino desta sexta-feira (16).
Cuca comandando o treino desta sexta-feira (16) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos realizou sua penúltima atividade no CT Rei Pelé na manhã desta sexta-feira (16), com foco no duelo contra o Fluminense, que acontece neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Maracanã, partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. A delegação alvinegra ainda realiza mais um treinamento neste sábado (17) e, no período da tarde, viaja para o Rio de Janeiro.

A comissão técnica, comandada por Cuca, tem utilizado a semana livre dos jogos para testar diferentes variações. Com desfalques como Arão, Arthur, Gabriel Brazão, Vinícius Líra, Lima e possivelmente Escobar, o técnico tem realizado atividades voltadas para encontrar o time ideal, visando o duelo contra o Tricolor Carioca.

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Como foi o treino?

O elenco santista iniciou a atividade desta sexta-feira com exercício em grupo de ativação e aquecimento. Após a primeira etapa, os 11 iniciais pensados por Cuca realizaram um "jogo treino" contra atletas da base. Enquanto isso, os reservas atuaram em outro campo. Informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Lucas Musetti e confirmada pelo Lance!.

O comandante vem destando ao longo da semana, Coutinho e Neymar atuando juntos: nessa formação alternativa, Álvaro Barreal entrou na vaga de Escobar pela lateral esquerda, com o meio-campo formado por Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Neymar e Coutinho, tendo a dupla ofensiva composta por Gabigol e Everton Cebolinha.

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Provável escalação

Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal (Escobar); Gustavo Henrique, Coutinho (Christian Oliva) e Neymar; Gabriel Bontempo, Everton Cebolinha e Gabigol.

Neymar durante treino nesta sexta-feira (16), no CT Rei Pelé.
Neymar durante treino nesta sexta-feira (16), no CT Rei Pelé - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Lista de lesionados aumenta no Peixe

Willian Arão teve lesão confirmada na posterior da coxa direita, após exames realizados nesta quarta-feira (14), e aumenta lista de lesionados do clube. Além do volante, o técnico Cuca não contará com mais três jogadores que também estão no departamento médico do Peixe.

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Arthur sentiu o músculo posterior da coxa direita, no jogo contra o São Paulo, no dia 2 de outubro, e deve retornar em novembro. Gabriel Brazão passou por um processo cirúrgico no ombro esquerdo para correção de uma lesão e deve retornar só em 2027. Por fim, Vinícius Lira, lateral, rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Outro possível desfalque por lesão deve ser Escobar. O atleta não participou dos treinos com bola desta semana e, após a partida contra o Galo, se queixou de dores na coxa. O argentino já havia sentido incômodo no jogo contra o Flamengo, no dia 8 de outubro, quando foi substituído aos 23 minutos da segunda etapa.

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Exames de imagem para saber a gravidade da lesão já foram feitos nessa semana, e o atleta aguarda resultado para saber se há lesão e qual é a gravidade. O provável substituto deve ser Barreal, improvisado na lateral.

Lima fora por questão contratual

Lima, um dos reforços do Santos na janela de transferências para a segunda metade da temporada, também não estará disponível para a partida contra o Tricolor Carioca. Por questões contratuais, o jogador emprestado pelo Fluminense ao Peixe até o fim de 2026 não poderá jogar, pois o contrato não permite sua escalação contra o clube carioca.

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O meio-campista tem cinco jogos com a camisa do Peixe, sendo titular na vitória contra o São Paulo, partida atrasada válida pela 21ª rodada do Brasileirão.

Jogadores treinando nesta sexta-feira (16), no CT Rei Pelé.
Jogadores treinando nesta sexta-feira (16), no CT Rei Pelé - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
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