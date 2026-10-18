Neymar joga? Veja escalação do Santos contra o Fluminense

Com Neymar, o técnico Cuca definiu a escalação do Santos para o confronto deste domingo (18), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador é a principal referência técnica da equipe e tem se destacado na competição, com 12 participações em gols (oito gols e quatro assistências) em 13 partidas com a camisa do time da Vila Belmiro.

O Santos vai enfrentar o Fluminense com a seguinte escalação: Diógenes, Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho; Neymar, Gabigol e Everton Cebolinha.

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O Santos ocupa a nona colocação no Campeonato Brasileiro, com 42 pontos. Nos últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro, o Peixe venceu três, empatou um e foi derrotado pelo Atlético-MG na última rodada da competição. O jogo diante do Fluminense é a oportunidade de recuperação do time, que sonha com uma vaga na Taça Libertadores de 2027.

O time comandado por Cuca terá os seguintes desfalques: Willian Arão (suspenso e com lesão na coxa direita), Escobar (com dores na coxa - dúvida), Gabriel Brazão (cirurgia no ombro esquerdo), Arthur e Vini Lira (lesionados), além de Lima (pertence ao Fluminense por contrato).

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Tabu a ser quebrado no Maracanã

A equipe da Vila Belmiro precisa quebrar um outro tabu neste domingo. Os paulistas não vencem o Fluminense fora de casa desde 2018. Atuando no Rio de Janeiro, foram quatro derrotas e dois empates em seis partidas, com somente dois gols marcados e outros sete sofridos.

A última vez que o Santos venceu o Fluminense fora de casa, o atacante Bruno Henrique, hoje um dos maiores ídolos da história do Flamengo, ainda defendia o Peixe. Naquela ocasião, o jogador fez o gol da vitória por 1 a 0, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão de 2018.

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O Santos colocou fim a quatro jejuns como visitante no Campeonato Brasileiro. O primeiro deles aconteceu no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena. A equipe santista voltou a vencer no estádio do rival pela competição nacional após 15 anos, com um triunfo por 1 a 0, graças ao gol do volante Christian Oliva. Será que vai encerrar mais um neste domingo (18).