Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Neymar joga? Veja escalação do Santos contra o Fluminense

Time está definido para confronto no Maracanã

PorMárcio IannaccaRio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 15:04
Favorite o Lance! no Google
O técnico Cuca na derrota do Santos para o Altético-MG na Sul-Americana
O técnico Cuca na derrota do Santos para o Altético-MG na Sul-Americana (Foto: Reinaldo Campos/ Santos)

Com Neymar, o técnico Cuca definiu a escalação do Santos para o confronto deste domingo (18), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador é a principal referência técnica da equipe e tem se destacado na competição, com 12 participações em gols (oito gols e quatro assistências) em 13 partidas com a camisa do time da Vila Belmiro.

O Santos vai enfrentar o Fluminense com a seguinte escalação: Diógenes, Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho; Neymar, Gabigol e Everton Cebolinha.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Santos ocupa a nona colocação no Campeonato Brasileiro, com 42 pontos. Nos últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro, o Peixe venceu três, empatou um e foi derrotado pelo Atlético-MG na última rodada da competição. O jogo diante do Fluminense é a oportunidade de recuperação do time, que sonha com uma vaga na Taça Libertadores de 2027.

O time comandado por Cuca terá os seguintes desfalques: Willian Arão (suspenso e com lesão na coxa direita), Escobar (com dores na coxa - dúvida), Gabriel Brazão (cirurgia no ombro esquerdo), Arthur e Vini Lira (lesionados), além de Lima (pertence ao Fluminense por contrato).

continua após a publicidade

Tabu a ser quebrado no Maracanã

A equipe da Vila Belmiro precisa quebrar um outro tabu neste domingo. Os paulistas não vencem o Fluminense fora de casa desde 2018. Atuando no Rio de Janeiro, foram quatro derrotas e dois empates em seis partidas, com somente dois gols marcados e outros sete sofridos.

A última vez que o Santos venceu o Fluminense fora de casa, o atacante Bruno Henrique, hoje um dos maiores ídolos da história do Flamengo, ainda defendia o Peixe. Naquela ocasião, o jogador fez o gol da vitória por 1 a 0, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão de 2018.

continua após a publicidade

O Santos colocou fim a quatro jejuns como visitante no Campeonato Brasileiro. O primeiro deles aconteceu no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena. A equipe santista voltou a vencer no estádio do rival pela competição nacional após 15 anos, com um triunfo por 1 a 0, graças ao gol do volante Christian Oliva. Será que vai encerrar mais um neste domingo (18).

Tudo sobre
Sugerida para você!
Maracanã pronto para Fluminense x Santos; gramado bem cuidado e arquibancadas com torcedores dispersos.

Futebol Nacional

AO VIVO: Fluminense recebe o Santos pelo Brasileirão

Há 27 minutos
Primeiro jogo do Soteldo contra o Santos. Partida aconteceu em agosto, no Brasileirão de 2025.

Santos

Santos reencontra Soteldo após saída conturbada e desgaste com a torcida

Há 8 horas
Brasileirão Série A 2026 - Fluminense x Santos

Fluminense

Fluminense x Santos: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
Kauan Basile joia do Santos (Foto: Reprodução)

Santos

Joia do Santos faz golaço de escorpião em treino; veja vídeo

Há 1 dia
Escobar e Willian Arão saindo do gramado da Vila Belmiro sob forte chuva.

Santos

Com lesão de Arão e possível baixa de Escobar, entenda as opções de Cuca no Santos

Há 1 dia
Neymar e Yamal juntos em visita do atacante do Barcelona ao camisa do Peixe em 2025

Fora de Campo

Neymar comenta comparação com Lamine Yamal: 'Melhor do mundo'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Cuca comandando o treino desta sexta-feira (16).

Cuca testa variações táticas, utiliza meninos da base e indica time para encarar o Fluminense

Gabriel Barbosa comemora gol do Santos contra o São Paulo.

Gabigol lidera ranking de jogadores mais decisivos do país

Camisa do Santos temporada 2026 - (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Santos fecha com novo patrocinador máster até o fim da temporada; veja detalhes

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no banco de reservas durante Palmeiras x Corinthians.

Abel lidera, e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreira

Cuca comandando o Santos no ano de 2026 - (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Santos pode perder mais um titular por lesão para a partida contra o Fluminense; veja

Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro.

Entenda os transfer bans do Santos: o que já foi pago, dívidas ativas e risco de novas punições

Elenco do Santos treinando na parte da manhã desta quinta-feira (15).

Com desfalques por lesão e Neymar em campo, Santos treina de olho no Fluminense

Leandro Damião atuando com a camisa do Internacional, clube em que foi campeão da Libertadores - (Foto de Alexandre LopAgif/Folhapress) - Porto Alegre, RS, 18.08.2010.

Campeão da Libertadores com o Inter e ex-Santos, Leandro Damião estreia com gols na várzea

Willian Arão com a camisa do Santos - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Arão tem lesão confirmada e lista de lesionados aumenta no Santos

Neymar

Quantos jogos Neymar ainda pode disputar pelo Santos em 2026?

Neymar

Em busca de reação, Santos terá mudanças para enfrentar o Fluminense no Maracanã

Ivan Luduvice

Ivan Luduvice detalha propostas para o Santos: veja planos para a Vila, Neymar e SAF

Presidente Marcelo Teixeira.

Santos paga dívidas e derruba três transfer bans aplicados pela Fifa; veja detalhes