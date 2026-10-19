Gustavinho e Gabriel Bontempo foram peças de destaque na vitória de virada do Santos contra o Fluminense por 2 a 1, neste domingo (18). Os dois meio-campistas, formados nas categorias de base do Peixe, foram os líderes nas estatísticas de bolas recuperadas na partida. Além de ser peça fundamental no setor, o camisa 8 foi decisivo ao contribuir com a assistência para o gol da virada marcado por Coutinho.

De acordo com levantamento realizado pelo Sofascore a pedido do Lance!, Gustavinho liderou o número de bolas recuperadas no confronto, com 10 ações defensivas, seguido de perto por Gabriel Bontempo, que somou nove. O ranking da partida é completado por Nonato, do Fluminense, com oito, o goleiro santista Diógenes, com sete, e o lateral René, também da equipe tricolor, com seis.

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Além da presença defensiva, Bontempo teve papel na construção do placar no Maracanã. Ao dar o passe para o gol de Coutinho, o jovem meio-campista alcançou a sua sexta assistência na atual temporada.

João Ananias e Bontempo juntos - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Santos termina o confronto com presença dos Meninos da Vila em campo

O protagonismo dos Meninos da Vila contra o Tricolor Carioca foi além do meio-campo. Gustavinho e Bontempo atuaram durante os 90 minutos ao lado do goleiro Diógenes e do atacante Gabigol, autor do primeiro gol santista e que também foi revelado no clube. Na etapa final, a comissão técnica colocou em campo mais duas peças formadas no CT Rei Pelé: o lateral-esquerdo Rafael Gonzaga e o zagueiro João Alencar.

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A presença dos Meninos da Vila na parte final da partida foi ressaltada pelo próprio comandante santista em sua entrevista coletiva.

— Ressaltar que a gente acabou o jogo com cinco meninos da base jogando: o Alencar, o Rafael Gonzaga, o Gustavinho, o próprio Bontempo, o Diógenes, enfim, o Gabigol, e isso aí é importante — destacou Cuca.

João Alencar fez sua estreia sob a liderança de Cuca ao substituir Lucas Veríssimo, que deixou o gramado aos 38 minutos do segundo tempo após sentir a parte posterior da coxa direita. O defensor de 19 anos não atuava pela equipe profissional desde o dia 28 de maio de 2025, quando participou de um amistoso diante do RB Leipzig, disputado em Bragança Paulista.

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O técnico santista elogiou a postura de Alencar diante da partida no Maracanã e indicou que o zagueiro pode ocupar a titularidade caso a lesão de Lucas Veríssimo seja confirmada pelos exames médicos. Além de falar sobre o camisa 42, Cuca fez questão de citar outro jovem do setor, João Ananias, apontando os dois como a base defensiva do clube nos próximos anos.

— Alencar é um jogador rápido, é um jogador que eu gosto muito. Se o Lucas (Veríssimo) tiver lesão, é ele (Alencar) que vai abraçar agora e trabalhar bem, passar confiança pra ele, e o torcedor também vai passar isso jogando em casa. O Santos tem dois meninos, que no futuro vão ser a zaga do Santos, que é o Alencar e o Ananias. Eles jogam juntos desde pequenos, jogam na seleção, principalmente o Ananias, e eles têm um conhecimento grande, então a gente tem que trabalhar bem esses meninos, que eles são o verdadeiro futuro do clube — afirmou Cuca após a partida.

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