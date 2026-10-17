O Santos viu o número de jogadores no departamento médico do clube aumentar nos últimos dias. Willian Arão é o atleta mais recente com lesão confirmada e se junta a outros três nomes que já estão fora. Além disso, Escobar, que não treinou com bola durante a semana, virou dúvida para o técnico Cuca e também pode ser desfalque por uma lesão na coxa.

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O departamento médico santista já conta com Arthur, que sentiu o músculo posterior da coxa direita no clássico contra o São Paulo, no dia 2 de outubro, e deve retornar apenas em novembro. Gabriel Brazão passou por cirurgia no ombro esquerdo para correção de uma lesão e volta a jogar somente em 2027. Além deles, o lateral Vinícius Lira rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e segue em recuperação.

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As opções de Cuca para a vaga de Willian Arão na zaga

O volante, que vinha atuando improvisado como titular na zaga por opção de Cuca, sofreu uma lesão na posterior da coxa direita durante o duelo contra o Atlético-MG, no último domingo (11). A expectativa é que o atleta só retorne ao time após a Data Fifa, na segunda metade de novembro. Na atual temporada, Arão atuou em 47 oportunidades e é o segundo jogador que mais entrou em campo pelo clube em 2026, ficando atrás somente de Rollheiser, que soma 49 partidas.

Pensando nessa ausência mais longa, Cuca tem algumas peças no elenco para recompor a defesa. A primeira opção para formar a dupla titular ao lado de Lucas Veríssimo é Luan Peres. O zagueiro acumula 42 partidas com a camisa do Peixe no ano e tem um gol marcado.

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Outra alternativa no setor é o jovem zagueiro João Ananias. Promovido das categorias de base e relacionado pela primeira vez ainda sob o comando de Cleber Xavier, em 2025, o Menino da Vila estreou profissionalmente com Cuca nesta temporada. Segundo dados do Sofascore, o defensor tem 13 jogos no ano, sendo nove como titular, com cerca de 1.100 minutos em campo e média de 2,2 bolas recuperadas por partida. Seu último confronto foi na eliminação para o Atlético-MG por 4 a 2, no dia 16 de setembro, quando atuou por dez minutos na vaga de Rony. Como titular, sua última partida ocorreu diante do Macará, pelas oitavas de final da Sul-Americana, no dia 20 de agosto.

Cuca também pode recorrer a João Alencar, Menino da Vila, de 19 anos. Natural de Belo Horizonte, o defensor estreou no elenco principal em 28 de maio de 2025, em amistoso contra o RB Leipzig realizado em Bragança Paulista. Sob a gestão de Cuca, o atleta ainda não teve minutos em campo e foi relacionado pela última vez no dia 19 de setembro, contra o Remo.

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João Ananias durante partida do Santos na Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

A situação na lateral-esquerda com a provável baixa de Escobar

Titular na lateral-esquerda, Escobar atuou durante os 90 minutos contra o Atlético-MG na última rodada. O argentino já vinha de um incômodo muscular sentido contra o Flamengo, no dia 8 de outubro, quando precisou ser substituído aos 23 minutos da segunda etapa, e voltou a se queixar de dores na coxa. O lateral realizou exame de imagem e não trabalhou com bola no CT Rei Pelé nesta semana. A tendência é que ele não seja relacionado contra o Fluminense, embora o Santos ainda não tenha divulgado um boletim com a gravidade do problema.

Sem Escobar e sem Vinícius Lira, lesionado desde março por conta do ligamento cruzado, o Peixe tem apenas uma opção de origem na posição: Rafael Gonzaga, de 18 anos. O jovem atuou em cinco oportunidades como profissional, todas com Cuca, sendo apenas uma como titular, acumulando 198 minutos. Seu último jogo foi no empate sem gols contra o Macará, no dia 20 de agosto. Curiosamente, a segunda partida da carreira do garoto no time profissional foi contra o próprio Fluminense, pela 12ª rodada do Brasileirão de 2026, na Vila Belmiro, na derrota santista por 3 a 2.

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Rafael Gonzaga atuando com a camisa do Santos FC - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Peças que podem atuar improvisadas no setor

Caso opte por não lançar o jovem da base, Cuca precisará recorrer a improvisações. De acordo com apuração do Lance!, o atacante Álvaro Barreal é o principal cotado para começar jogando na lateral esquerda no Maracanã. O argentino atuou improvisado na função em duas ocasiões nesta temporada, ambas como titular sob o comando de Cuca. A primeira foi justamente diante do Fluminense, no primeiro turno do Brasileirão, partida em que marcou um dos gols da equipe. Sua última atuação na linha defensiva aconteceu em maio, diante do San Lorenzo.

O zagueiro Luan Peres também aparece como alternativa para o lado esquerdo. Ele já atuou improvisado no setor em três partidas com Cuca, uma delas como titular, sendo a última contra o Flamengo, em 8 de outubro, quando substituiu o lateral Escobar.

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Por fim, Igor Vinícius, lateral-direito de origem e reserva imediato de Rodinei, pode ser deslocado para o lado oposto, assim como Gabriel Menino, que atuou em sete jogos na lateral sob a liderança do treinador, marcando dois gols.

Três problemas musculares na coxa nos últimos três jogos

A sequência recente de partidas gerou um padrão de alerta físico no Santos. Nos últimos três confrontos da temporada, contra São Paulo, Flamengo e Atlético-MG, o clube perdeu dois atletas por lesão na posterior da coxa direita e pode confirmar Escobar como o terceiro caso consecutivo. Arthur abriu a sequência diante dos são-paulinos, Arão sentiu contra o Galo e, agora, o lateral argentino aguarda os resultados clínicos para confirmar a gravidade das dores sentidas na mesma região.

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