Joia do Santos faz golaço de escorpião em treino; veja vídeo
Aos 14 anos, promessa da base santista chamou atenção nas redes sociais
Kauan Basile, uma das principais promessas das categorias de base do Santos, voltou a chamar atenção nas redes sociais. Aos 14 anos, o atacante marcou um golaço durante um treinamento da equipe sub-15 do Peixe com um movimento acrobático que lembrou o golpe de um escorpião.
Na jogada, o jovem recebeu um cruzamento, saltou e acertou a bola com a sola da chuteira, em uma finalização pouco convencional. O lance foi compartilhado pelo próprio jogador nas redes sociais e rapidamente despertou a curiosidade dos torcedores.
Filho do ex-jogador Andrezinho, Kauan convive com a expectativa em torno de seu desenvolvimento desde muito cedo. O talento e a repercussão de suas publicações fizeram do garoto um fenômeno nas redes, onde ele reúne cerca de 1,8 milhão de seguidores no Instagram.
Santos aposta no desenvolvimento da joia
O Santos precisou agir para manter Kauan Basile em seu projeto. Neste ano, o Athletico demonstrou interesse no jogador, que chegou a ficar próximo de deixar o clube paulista.
Para assegurar a permanência do atacante, o Peixe apresentou um planejamento de carreira e firmou com ele um contrato de licenciamento de imagem.
Apesar da projeção e da repercussão nas redes sociais, Kauan ainda está em fase de formação. Pelas regras brasileiras, o primeiro contrato profissional com um clube só pode ser assinado a partir dos 16 anos.
Até lá, o Santos segue acompanhando a evolução do jovem nas categorias de base, enquanto lances como o golaço com movimento de escorpião aumentam a visibilidade de uma das promessas da Vila Belmiro.
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