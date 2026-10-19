O Santos venceu o Fluminense de virada por 2 a 1, neste domingo (18), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com o triunfo, o Peixe alcançou a marca de seis vitórias como visitante, tendo vencido seis das oito partidas disputadas fora de casa após a Copa do Mundo.

A sequência positiva como visitante fez com que o Alvinegro conquistasse 18 dos 24 pontos disputados longe da Vila Belmiro após o Mundial. Desde a volta do Brasileirão, o Peixe jogou oito partidas, somando seis vitórias e duas derrotas, retrospecto que coloca a equipe como o melhor visitante do Brasileirão no pós-Copa. O time santista aparece à frente de Cruzeiro (cinco vitórias em oito jogos), Athletico-PR (quatro vitórias em sete jogos), Flamengo (quatro em sete) e Palmeiras (três em sete partidas).

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O desempenho obtido sob o comando de Cuca também alcançou a melhor marca do clube como visitante no Brasileirão nesta década, superando os números das edições de 2020 e 2023, quando a equipe havia conquistado cinco vitórias fora de casa.

A edição recente com mais triunfos como visitante foi em 2019, quando o time treinado por Jorge Sampaoli venceu oito partidas fora de seus domínios e terminou como vice-campeão do Campeonato Brasileiro, com 74 pontos.

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A sequência do Peixe como visitante após a Copa do Mundo

Fluminense 1 x 2 Santos - 31ª rodada / 18 de outubro de 2026;

Botafogo 2 x 1 Santos - 19ª rodada / 16 de julho de 2026;

Vasco 1 x 3 Santos - 22ª rodada / 16 de agosto de 2026;

Corinthians 0 x 1 Santos - 24ª rodada / 30 de agosto de 2026;

Internacional 2 x 3 Santos - 25ª rodada / 6 de setembro de 2026;

Remo 1 x 2 Santos - 27ª rodada / 19 de setembro de 2026;

São Paulo 1 x 2 Santos - 21ª rodada (partida atrasada) / 2 de outubro de 2026;

Atlético-MG 2 x 1 Santos - 30ª rodada / 11 de outubro de 2026;

Fluminense 1 x 2 Santos - 31ª rodada / 18 de outurbo de 2026.

Equipe alcança 45 pontos e mira vaga na Libertadores

Além de atingir a melhor marca de vitórias fora de casa na década e liderar o recorte pós-Copa como visitante, o Santos chegou aos 45 pontos e ocupa a oitava colocação do Brasileirão. O time está a seis pontos de distância do Fluminense, quinto colocado na tabela com 51 pontos, que no momento, está se classificando para a pré-Libertadores.

No retrospecto geral como visitante, o Santos é o quarto melhor time do campeonato, com 22 pontos somados, atrás de Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, tendo 48,22% de aproveitamento. Dentro de casa, os números são semelhantes: 23 pontos somados e rendimento de 51,11%.

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O técnico Cuca comemorou a sequência positiva fora de casa, apontou que o time encorpou a partir da vitória contra o Vasco, em agosto, mas admitiu a necessidade de melhorar o rendimento na Vila Belmiro.

— Foram 6 vitórias fora de casa e um tropeço com o Galo, que nós perdemos nos acréscimos, né?! Então eu acho que o time encorpou, pegou uma maneira forte de jogar, desde aquele jogo do Vasco, que nós vencemos 3 a 0, e dali para frente foram mais 2 clássicos e jogos importantíssimos com o Inter, com o Remo, enfim, hoje aqui também. Agora, em casa, a gente tem 51% de aproveitamento, e nós temos que dar uma engordada — avaliou Cuca após o duelo no Maracanã.

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Para o treinador, alcançar as últimas sete rodadas da competição livre de qualquer risco de queda traz tranquilidade para o torcedor e permite mirar voos maiores.

— Então nós chegarmos a essa altura, faltando 7 jogos, e podemos falar: não temos risco de rebaixamento. Eu acho que o torcedor fica super aliviado, porque nos últimos anos tem sido muito difícil, então a gente vai tentar jogar alguma coisa maior dentro da competição, uma pré-Libertadores, para coroar um ano que não foi o ideal, mas um ano que está em fraca recuperação, né?! Se o ano que vem o Santos tiver um ano tão bom quanto está sendo esse semestre, ele é tudo o que o torcedor quer — complementou.

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Reta final com confrontos diretos na briga pela Libertadores

Restando sete compromissos para o término do campeonato, o Santos terá pela frente partidas contra adversários que disputam a parte de cima e equipes que brigam na metade inferior. Cuca analisou a tabela restante da equipe.

— Temos 5 jogos, aliás, 3 jogos contra equipes que estão na nossa frente, o Fluminense, o Bahia, e o Palmeiras. E depois temos 5 jogos com equipes que estão abaixo da gente, né, que é o Bragantino, o Coritiba, a Vitória, o Grêmio e o Botafogo — projetou o comandante.

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