Mercado da Bola: CEO do Santos fala sobre possibilidade de contratar destaque do Racing

O Santos ainda busca no mercado um nome de destaque que possa integrar o elenco na temporada de retorno à Série A do Brasileirão. Após um longo período de indefinição do novo treinador, o português Pedro Caixinha assumiu o clube e a diretoria santista passa a trabalhar a montagem do elenco no Mercado da Bola a partir das prioridades estabelecidas entre dirigentes e o técnico recém-chegado.

Pedro Martins, CEO do Santos apresentado em coletiva de imprensa na sexta-feira (3), manteve a discrição ao falar de nomes na janela. Durante a coletiva, o novo gestor foi questionado sobre algumas movimentações do Peixe e nomes que poderiam interessar ao alvinegro. Entre os nomes levantados, esteve o do meio-campista Juan Fernando Quintero, do Racing, da Argentina.

Quintero também marcou gol contra o Corinthians, pela semifinal da Sul-Americana. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

O colombiano foi um dos destaques da equipe na campanha que terminou com título da Copa Sul-Americana em cima do Cruzeiro. Quintero foi o responsável por dar uma assistência na decisão contra o time brasileiro. Aos 31 anos, o meia é alvo de equipes do futebol sul-americano e, por enquanto, segundo o CEO, não houve contato com os argentinos para ter o atleta.

- O planejamento está começando ser trabalhado a partir do momento em que a gente trouxe o treinador. A gente está ajustando as decisões dentro de uma lógica de funcionamento também do treinador. Não faz muito sentido a gente sair tomando decisões que não estejam alinhadas com a nossa maneira de jogar e como a gente quer se comportar como equipe. Mas o clube está ativo no mercado. - afirmou Pedro Martins.

O CEO santista reforçou que o treinador português é uma peça importante no período de negociações e tem sido presente nas conversas para definir os nomes e as prioridades a serem reforçadas no time do Santos.

- O Pedro Caixinha tem entrado ativamente na conversa com os jogadores, tem participado desse diálogo. É um cara muito proativo nesse aspecto porque entende que a gente vai buscar peças que vão fazer o jogo dele ser potencializado. Então, hoje é um trabalho coletivo, tem uma área de scout, o treinador, a comissão dele e todos os departamentos de futebol procurando os melhores jogadores e as melhores opções para a equipe do Santos - completou o CEO.

Pedro Martins, novo CEO apresentado oficialmente peo Santos. Foto: Reprodução/Santos

Martins chegou ao Alvinegro e terá que acumular funções dentro do Peixe. Isso porque, na mesma coletiva de imprensa, foi anunciada a demissão do então diretor de futebol Alexandre Gallo. O gestor estava no clube desde o fim de 2023, passou pelo rebaixamento e pela campanha de acesso à Série A, mas não resistiu ao cenário conturbado de indefinição de um treinador no começo deste ano.

Além de Alexandre Gallo, o Santos demitiu o auxiliar técnico fixo do clube Marcelo Fernandes, o preparador físico Carlito Macedo e o preparador de goleiros Arzul, que também faziam parte da comissão técnica santista.

Para o lugar de Fernandes, o Santos já anunciou César Sampaio. O ex-jogador foi revelado pelo Santos e estreou no time principal do Peixe em 1986, aos 18 anos. Ele jogou pelo clube até 1991. Atuou pelos outros três grandes de São Paulo e vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Após a aposentadoria, trabalhou como gestor no futebol em times como o Flamengo, Palmeiras e Fortaleza, além de auxiliar de Tite na Seleção Brasileira.