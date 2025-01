Santos anuncia demissões de Alexandre Gallo e membros da comissão técnica

O Santos anunciou na manhã desta sexta-feira as demissões de quatro membros ligados à diretoria de futebol e comissão técnica do clube. O anúncio foi feito poucos minutos antes de uma coletiva de imprensa com o CEO Pedro Martins que acontece na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da bola: Santos tem início de ano tímido com frustrações na janela

O então diretor Alexandre Gallo e o auxiliar técnico Marcelo Fernandes não fazem mais parte da equipe. O preparador físico Carlito Macedo e o preparador de goleiros Arzul também deixam o Peixe. O trio fazia parte da comissão técnica fixa do clube.

Alexandre Gallo não faz mais parte da diretoria do Santos. (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Com a saída de Gallo, Pedro Martins acumulará funções no alvinegro e assumirá o posto de diretor de futebol. O agora ex-diretor trabalhou no Santos desde a temporada 2023, marcada pelo rebaixamento à Série B do Brasileirão e, neste ano, seguiu no cargo com o aval do presidente Marcelo Teixeira.

continua após a publicidade

➡️ Copinha 2025: Santos estreia de olho no tetracampeonato

A saída do clube acontece em meio à reestruturação proposta para a temporada 2025, quando o Peixe disputará a Série A novamente. Com a saída de Fabio Carille no fim do ano passado, o alvinegro praiano busca um substituto para comandar o time. A dificuldade em encontrar um novo nome para ocupar a posição pesou para a saída de Gallo da equipe.

No fim de dezembro, após as negociações fracassarem com Gustavo Quinteros, que era a prioridade para o cargo, o Santos fechou com o português Pedro Caixinha, que tem passagens pelo Red Bull Bragantino.

continua após a publicidade

Veja abaixo co comunicado oficial do Santos sobre as demissões

O Santos Futebol Clube agradece o trabalho do diretor de futebol Alexandre Gallo, do auxiliar técnico Marcelo Fernandes, do preparador físico Carlito Macedo e do preparador de goleiros Arzul. Os profissionais encerram hoje suas trajetórias no Santos FC e o clube deseja sucesso em suas carreiras.