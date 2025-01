O Fluminense reforçou sua defesa com a contratação do zagueiro argentino Juan Pablo Freytes, ex-Alianza Lima, do Peru. O jogador de 24 anos assinou contrato até o fim de 2028, marcando sua chegada ao clube carioca neste sábado (4). Freytes destacou-se no Campeonato Peruano e, após exames médicos no CT Carlos Castilho, oficializou seu vínculo com o Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense conta com zaga sólida e em busca de minutos no início do estadual

Em declaração, Freytes expressou entusiasmo com o novo capítulo de sua carreira.

- Estou muito contente e feliz pela oportunidade. O Fluminense é um clube enorme, que muitas vezes só vi pela televisão. Espero conquistar muitas coisas juntos e fazer história neste clube tão lindo - disse o jogador ao site oficial do clube.

Ele se descreveu como um atleta batalhador, com forte presença física e disposição para a marcação, características que acredita serem valiosas para o Fluminense.

continua após a publicidade

Zagueiro Freytes passou por três países

O zagueiro argentino tem passagens por Newell’s Old Boys (Argentina), Rivadavia (Argentina) e Unión La Calera (Chile), além de sua recente atuação pelo Alianza Lima. Durante sua estadia no clube peruano, Freytes participou de 40 jogos, contribuindo com quatro gols e quatro assistências. Seus números incluem 72 desarmes, 70 finalizações, 43 passes decisivos e uma eficiência de 72% nos duelos aéreos, conforme estatísticas do Sofascore.