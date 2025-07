O perfil oficial do Santos nas redes sociais publicou um vídeo de Neymar comendo pipoca no banco de reservas, durante o duelo entre Santos e Desportiva Ferroviária. A publicação não foi bem aceita pelos internautas, que questionaram a publicação. Confira abaixo a repercussão;

continua após a publicidade

➡️ Lance de Robinho Jr chama atenção em estreia pelo Santos: ‘De quem conhece’

Santos vence amistoso antes de retorno da temporada

O Santos entrou em campo depois de quase um mês, com Neymar atuando apenas no primeiro tempo, com o time considerado titular. No segundo tempo, o técnico Cléber Xavier trocou todo o time para dar rodagem aos jogadores, com exceção do goleiro Diógenes.

A vitória por 3 a 1 veio pelos pés do próprio camisa 10, além de Guilherme e Pituca. Mariano descontou para o adversário.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal

Foi dos pés dele que o Santos conseguiu mostrar superioridade para abrir o placar, de pênalti sofrido por Souza após cobrança rasteira pelo lado esquerdo. Ele deslocou o goleiro Camillato e marcou o primeiro gol após a renovação.

continua após a publicidade

Jogo 'interrompido' e Neymar tietado

O amistoso terminou cinco minutos antes do previsto, já que muitas invasões de campo ocorreram, com os torcedores procurando Neymar no banco de reservas. O jogador teve de deixar o gramado acompanhado de seguranças.

O Santos entra em campo pelo Campeonato Brasileiro somente na próxima quarta-feira (16), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília).

continua após a publicidade