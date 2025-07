Acabou o "na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na". Após a participação de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras no Mundial de Clubes, o futebol nacional volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, que retorna neste final de semana. Para deixar você bem informado, o Lance! traz um balanço do que os times que não participaram da competição fizeram no período.

Atlético-MG

O Atlético-MG liberou os jogadores no dia 13 de julho, logo após a vitória contra o Internacional. Foram 17 dias de férias, e os atletas retornaram no dia 30 de junho, em uma segunda-feira.

Atualmente o departamento médico do Galo conta com Cadu e Caio Maia, ambos com lesões no joelho direito. Cuello está na transição, treinando em parte com a equipe.

O Atlético-MG ainda não acertou nenhuma saída. Fausto Vera é o mais próximo de deixar o clube, já que não vem sendo utilizado.

O Galo está nas oitavas de final da Copa do Brasil, vai disputar play off da Sul-Americana, e é o sétimo do Brasileirão.

Bahia

O Bahia chega embalado ao Campeonato Brasileiro depois da classificação na Copa do Nordeste contra o Fortaleza, na última quarta. Na competição nacional, o time de Rogério Ceni vem de duas vitórias, contra São Paulo e Bragantino, que levaram a equipe à quinta colocação, com 21 pontos.

Para este retorno de Brasileirão, o Bahia segue com os desfalques de Kanu e Erick, que passaram por cirurgia e se recuperam de lesões na panturrilha e na coxa, respectivamente.

Os comandados de Rogério Ceni se reapresentaram depois da parada para o Mundial de Clubes no sábado, 27 de junho. A diretoria tricolor não se movimentou para trazer novas peças neste período, mas renovou contrato com o técnico até 2027. Outros atletas importantes também ampliaram vínculo, como o meia Jota e o atacante Kayky.

Além do Brasileirão e da Copa do Nordeste, o Bahia também está vivo na Sul-Americana e na Copa do Brasil.

Botafogo

Após oito dias de folga devido à participação no Mundial de Clubes da Fifa, o Botafogo se reapresentou na última segunda-feira (7), no CT Lonier, de olho no segundo semestre. A eliminação para o Palmeiras não desmotiva o Glorioso, agora comandado por Davide Ancelotti, que está forte nas três frentes: Brasileirão (oitavo e seis pontos atrás do líder Flamengo), Copa do Brasil (oitavas de final contra o Red Bull Bragantino) e Libertadores (oitavas contra a LDU).

Para o restante do ano, o Botafogo perdeu duas das principais peças do elenco para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Igor Jesus e Jair Cunha foram vendidos e abriram brechas para chegadas de reposições, como Arthur Cabral e Kaio Fernando.

A SAF de John Textor segue atenta ao mercado principalmente em busca de um atacante pela direita e mais um zagueiro — Bastos passou pro cirurgia e será desfalque por cerca de três meses. O Botafogo já acertou a chegada de Jordan Barrera, do Junior Barranquilla, e negocia a compra de Luis Guilherme, do West Ham.

Ceará

O Ceará deu folga aos jogadores em 10 de junho e retornou aos treinos no dia 23. O goleiro Richard, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, o volante Richardson e o atacante Aylon retornaram de lesão durante o período.

Na janela de transferências, Léo Rafael, Jorge Recalde e Alejandro Martínez saíram do clube. Reforços ainda não foram anunciados. O time está na semifinal da Copa do Nordeste e segue disputando o Campeonato Brasileiro.

Corinthians

A última partida do Corinthians foi no dia 12 de junho, o empate por 0 a 0 contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão teve duas semanas de férias, até o dia 27. Depois disso, foram 15 dias de intertemporada, apenas com uma folga. O retorno dos jogos será contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (13), na Neo Química Arena.

A diretoria do Corinthians vibrou com o retorno de lesionados após as férias. Raniele, que se recuperava de uma lesão muscular, e Gustavo Henrique, que tratava uma cirurgia de hérnia, voltaram aos treinos normalmente. Gui Negão voltou fazendo uma transição física, mas treina normalmente com o grupo.

Yuri Alberto e Bahia continuam no departamento médico. O atacante se recupera de uma fratura na região lombar, e faz transição física. O jovem volante sofreu uma entorse no tornozelo e não tem prazo para retornar.

O Corinthians terá baixas no retorno da temporada. Alex Santana deixou o clube alvinegro para acertar com o Grêmio por empréstimo até 2025. No segundo semestre, o Corinthians disputará a Copa do Brasil contra o Palmeiras, nas oitavas de final, além do Brasileirão, onde ocupa atualmente a décima colocação.

Cruzeiro

O Cruzeiro volta a disputar o Brasileirão após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, neste domingo (13), quando enfrenta o Grêmio, às 20h30, no Mineirão. Os jogadores tiveram 14 dias de férias e se reapresentaram na Toca da Raposa em 27 de junho.

A Raposa está na vice-liderança com os mesmos 24 pontos do líder Flamengo, mas pior saldo de gols, 20 a 9. Na rodada passada, o Cruzeiro empatou por 0 a 0 com o Vitória, em Salvador, em 12 de junho.

Nos próximos 30 dias, o Cruzeiro joga nove vezes, incluindo duas partidas contra o CRB pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O meia Matheus Henrique recupera-se de cirurgia no joelho direito e deve voltar aos jogos ainda neste mês. No início do mês, a equipe do técnico Leonardo Jardim disputou dois jogos pela Vitória Cup: 0 a 1 Defensa y Justicia e 1 a 0 Banfield.

Flamengo

O Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique do Mundial de Clubes no dia 29 do mês passado. No dia seguinte recebeu folga. O elenco se reapresentou no dia 5 de julho. Líder do Brasileirão, o Flamengo retorna a campo no final de semana.

O time tem alguns problemas médicos. Erick Pulgar, que fraturou o pé direito na partida contra o Bayern, passou por cirurgia e deve ser desfalque por cerca de dois meses. De La Cruz, que só jogou o último jogo do Flamengo no Mundial, aproveitará esse período de preparação para o jogo contra o São Paulo, no sábado, para aprimorar a forma física.

O time chegou perto de acertar a contratação do irlandês Mikey Johnston, do West Bromwich, da Inglaterra. O negócio, no entanto, não foi para frente por conta de pressão interna e externa no diretor de futebol José Boto, que sofreu o seu primeiro cenário conturbado no clube.

Por outro lado, a diretoria segue empenhada na contratação do colombiano Carrascal, do Dínamo de Moscou, da Rússia. A oferta rubro-negra foi na casa dos 12 milhões de euros (R$ 76,4 milhões). Os russos responderam com a pedida de 15 milhões de euros (R$ 95,5 milhões).

Gerson, ídolo do torcedor rubro-negro, foi vendido para o Zenit, da Rússia, por 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões). A saída do jogador foi pelas portas do fundo, tanto pelo olhar da diretoria, quanto dos torcedores. Os rubro-negros chegaram a chamar o jogador de traíra no aerofla para o Mundial.

Quem também pode estar de saída é Wesley, lateral-direito. Ele chegou a um acordo com a Roma, da Itália. Agora, a diretoria rubro-negra aguarda a proposta do clube italiano, que deve chegar na casa dos 25 milhões de euros (R$ 160 milhões).

Após o Mundial de Clubes, o Flamengo segue na disputa de três torneios: Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. No primeiro, o Rubro-Negro lidera, empatado com o Cruzeiro com 24 pontos. Na Copa do Brasil irá enfrentar o Atlético-MG. Já na Libertadores terá o Internacional pela frente. Ambos os compromissos serão pelas oitavas.

Fluminense

O Fluminense retorna dos Estados Unidos ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (11), enquanto a reapresentação dos jogadores está marcada para segunda-feira (14), no CT Carlos Castilho. Com isso, os atletas irão folgar no fim de semana após uma longa estadia longe do Brasil.

No Mundial de Clubes, Samuel Xavier não participou do jogo da semifinal diante do Chelsea por conta de um desconforto na coxa direita. Apesar disso, o Fluminense conta com a presença de Soteldo, que foi contratado na janela de transferências extra da Copa do Mundo de Clubes. Embora tenha chegado ao Tricolor com uma lesão muscular de grau dois, o venezuelano fez sua estreia na equipe de Renato Gaúcho diante do time inglês.

No segundo semestre, o Fluminense disputa o Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Fortaleza

O Fortaleza liberou seus jogadores em 13 de junho e realizou a sua reapresentação no dia 25. Lucas Sasha e Rodrigo, que estavam machucados, retornaram. Durante o período, Titi, Felipe Jonatan, Pol Fernández, Pedro Augusto e Dylan Borrero saíram do clube.

José Herrera e Adam Bareiro chegaram, além de Matheus Pereira, anunciado antes da pausa. Com a eliminação para o Bahia na Copa do Nordeste, o Leão segue na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro.

Grêmio

O Grêmio teve dez dias de recesso após o empate por 1 a 1 com o Corinthians, no último jogo antes da pausa do Campeonato Brasileiro. O elenco gremista se reapresentou no dia 23 de junho. Deste então, goleou o Aimoré por 5 a 1, em jogo-treino, no dia 2 de julho, e conquistou a Recopa Gaúcha ao vencer o São José, na última terça-feira (8).

Esse período sem jogos das principais competições foi importante para o Grêmio recuperar atletas. Jogadores como Igor Serrote, Cuéllar, Edenilson e Monsalve voltam a ficar à disposição do técnico Mano Menezes. Atualmente, por lesões mais complexas, o departamento médico gremista conta com João Pedro, João Lucas, Rodrigo Ely e Nathan.

Após não poder atuar contra o Corinthians por pertencer à equipe paulista, Alex Santana estreou diante do São José e deve ter sequência no time titular. Até aqui, o volante é o único reforço do Grêmio para o segundo semestre, em que Tricolor Gaúcho terá pela frente, além do Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana.

Internacional

O Internacional deu férias para os jogadores de 13 a 27 de junho. Retomou os trabalhos no sábado 28. Durante o período, o time teve de lidar com algumas lesões. Bernabei, Vitinho, Bruno Gomes e Fernando estão no departamento médico.

Além disso, o time abriu mão de Rogel e Natan, mas teve a chegada de Alan Benítez. No segundo semestre, o Colorado disputa o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Palmeiras

Após a eliminação do Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, para o Chelsea, da Inglaterra, o time ganhou a semana de folga e vai se reapresentar nesta sexta-feira (11), na Academia de Futebol, para dar início à preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro.

No departamento médico, atualmente, está Murilo, que lesionou a coxa esquerda durante a disputa do torneio internacional, mas não deve demorar a voltar. Bruno Rodrigues está em fase de transição física, enquanto Paulinho passará por nova cirurgia na canela direita e não estará à disposição no restante desta temporada.

Neste momento, apenas Estêvão deixou o clube, mas a saída já era prevista desde o meio do ano passado, quando o clube vendeu o jogador para o Chelsea. Em contrapartida, o Palmeiras contratou Ramón Sosa para o sequência de 2025.

O Verdão disputa o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Santos

O Santos saiu de férias no dia 13 de junho, após a vitória por 3 a 2 diante do Fortaleza e retornou ao CT Rei Pelé no dia 27 de junho. Com o adiamento do clássico contra o Palmeiras pela retomada do Campeonato Brasileiro, o Peixe marcou um amistoso nesta quinta-feira (10) diante da Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo.

Durante o período da pausa do Brasileirão, o Santos se despediu do atacante Soteldo, que foi negociado junto ao Fluminense. Ademais, dele, o lateral Léo Godoy, que pertencia ao Athlético-PR, foi negociado com o Independiente, da Argentina. O atacante Gabriel Veron não agradou à comissão técnica, com problemas de indisciplina, e está no Juventude. Por último, o argentino Julio Furch, que não atuou nesta temporada, pediu rescisão de contrato.

Além da saída das saídas, o Santos anunciou as contratações do volante Willian Arão e do lateral-direito Igor Vinícius no dia 1º de julho.

Antes, mudanças no Departamento de Futebol. Alexandre Mattos chegou como novo Executivo de Futebol, e Gustavo Ferreira, que era Coordenador da Base, foi promovido para gerente de Futebol Profissional. Rodrigo Alflen passou a ser o Coordenador Geral da Base. Além disso, Caio Lacerda assumiu a função de Executivo de Marketing e Negócios.

O Santos disputa apenas o Campeonato Brasileiro até o final deste ano, e volta aos gramados na próxima quarta-feira (16), contra o Flamengo. O Peixe não tem jogadores no departamento médico e está 100% para o retorno ao Brasileirão.

São Paulo

O São Paulo folgou do dia 12 de junho até o dia 26. O time jogou pela última vez contra o Vasco, derrotado por 3 a 1. Poucos dias depois, Luis Zubeldía deixou o cargo e Hernán Crespo assumiu. Ou seja, o Tricolor voltou a treinar já com o argentino.

O São Paulo teve retornos importantes nesta pausa. Lucas Moura, Oscar, Marcos Antonio e Ferreirinha estão totalmente recuperados. Luiz Gustavo ainda faz atividades sem contato físico. Lucas Ferreira apresentou um quadro de dores no quadril e é dúvida, fazendo trabalhos com a fisioterapia. Calleri só volta no final do ano.

Durante a parada, o Tricolor teve algumas baixas no elenco. Igor Vinícius, Liziero e Matheus Alves deixaram o time do Morumbis. O São Paulo ainda não contratou ninguém. Além do Brasileirão, o Tricolor continua na disputa o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

Vasco

Um dos primeiros clubes a retomar as atividades, o Vasco voltou a treinar no dia 23 de junho. Inicialmente, o Cruz-Maltino contou com o Departamento de Saúde de Performance (DESP) zerado. No entanto, Adson fraturou a tíbia da perna direita e mudou o panorama.

Durante a Copa do Mundo de Clubes, o Vasco contou apenas com a chegada de Thiago Mendes. O volante, que estava livre no mercado, assinou com o Cruz-Maltino até o final de 2027. Coutinho e Léo Jardim renovaram com o clube. Por outro lado, Erick Marcus se transferiu para o Ludogorests, da Bulgária. Dimitri Payet rescindiu antes da pausa no Brasileirão.

O Vasco ainda está vivo nas duas competições de mata-mata que disputa: a Copa do Brasil (oitavas de final contra o CSA) e Sul-Americana (playoffs de oitavas de final contra o Independiente del Valle. No Brasileirão, o Cruz-Maltino é o 13º colocado com 13 pontos.

Vitória

Em baixa depois da eliminação vexatória para o Confiança na Copa do Nordeste, na terça-feira (8), o Vitória volta ao Brasileirão em profundo processo de reformulação na equipe, que agora é comandada por Fábio Carille. Ele foi anunciado oficialmente na quarta (9), mesmo dia que a diretoria comunicou o desligamento de Thiago Carpini.

Além do treinador, oito jogadores deixaram o Vitória no período do Mundial de Clubes. São eles: Gabriel, Hugo, Bruno Xavier, Wellington Rato, Carlos Eduardo, Janderson, Fau e Gustavo Mosquito. Por outro lado, o Rubro-Negro contratou o goleiro Thiago Couto, o meia português Rúben Rodrigues e o atacante uruguaio Renzo Lopez. O trio já pode estrear neste sábado.

A reapresentação do Vitória depois das férias aconteceu no dia 26 de junho. Como o período de treinamentos não deu resultados em campo, o time vai tentar se recuperar com o novo comandante na única competição que resta na temporada: o Brasileirão.

Para o confronto contra o Internacional às 16h30 deste sábado (horário de Brasília), Carille não tem Jamerson e Kauan Coutinho à disposição, já que ambos se recuperam de fratura no tornozelo. Neris também não deve entrar em campo devido a uma lesão muscular.