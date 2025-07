Atitude de Neymar antes de jogo do Santos repercute: ‘Ídolo’

O Santos venceu o Desportiva Ferroviária por 3 a 1, na última quinta-feira (10), por um amistoso da Vitória Cup, no Estádio Kleber José de Andrade, no Espírito Santo. Na ocasião, Neymar se destacou em campo com um gol marcado. O camisa 10 também comoveu a web por uma atitude extracampo.

Antes do confronto, o atacante realizou uma visita especial a fã na região de Cariacica. Trata-se do pequeno vicento, de apenas 10 anos. O jovem torcedor enfrenta uma síndrome rara e degenerativa. O menino carregava com ele um sonho: o de conhecer Neymar; que foi realizado.

O astro do futebol nacional visitou o fã no dia do amistoso contra o Desportivo Ferroviária. O perfil oficial do Santos foi o responsável por divulgar imagens do emocionante encontro. Veja abaixo:

Neymar visitou torcedor antes de Santos x Desportiva Ferroviária (Foto: Divulgação/Santos)

Santos x Desportiva Ferroviária

Em campo, a equipe paulista não teve grandes dificuldades para vencer o amistoso. Neymar foi o responsável por abrir o placar logo no início da partida. O cronômetro marcava 19 minutos da primeira etapa, quando o camisa 10 converteu uma penalidade.

Posteriormente, foi a vez de Guilherme marcar para o alvinegro praiano antes do fim do primeiro tempo. Com o dois a zero no placar, o Santos retornou do intervalo com a rotação abaixa. Assim, o clube capixaba diminuiu a desvantagem, aos 66 minutos.

Para não correr riscos, dez minutos após o gol sofrido, Diego Pituca voltou a marcar para o Santos. A reta final do confronto foi marcada por invasões de torcedores ao campo. Como medida de segurança a arbitragem terminou a partida aos 41 minutos do segundo tempo.