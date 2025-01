Mercado da Bola: Santos confirma rescisão de contrato e saída de meio-campista

O Santos confirmou nesta sexta-feira (3) que o meio-campista Giuliano não seguirá no clube na próxima temporada. O jogador de 34 anos já indicava que não gostaria de permanecer no Peixe e as duas partes já tratavam a rescisão de contrato. A confirmação veio através do novo CEO do clube, Pedro Martins, em coletiva de imprensa realizada nesta manhã.

Giuliano tinha um contrato com renovação automática por mais uma temporada. Ou seja, após o fim de 2024, em caso de acesso à Série A, o atleta teria seu vínculo renovado até dezembro de 2025. Entretanto, a cláusula não foi exercida. Segundo o gestor, o meia não se reapresentará junto ao restante do elenco santista.

- O caso do Giuliano foi solucionado antes da minha chegada. Um acordo de que ele não permaneceria no clube. Me parece que foi um acordo entre as partes e ele não está entre os jogadores que devem se representar agora no início da temporada - explicou Martins.

Elenco do Santos em partida pela Série B do Brasileirão 2024. (Foto: Liamara Polli/AGIF)

O meia foi peça importante na temporada passada, tornando-se uma das lideranças do elenco durante a campanha do acesso e título da Série B. No total, fez 36 jogos e marcou 12 gols, além de três assistências.

Mesmo com o pedido inicial feito pelo atleta para que ele não renovasse o contrato, Giuliano não se pronunciou oficialmente ainda sobre sua saída do Peixe.

Na coletiva de imprensa, Pedro Martins também explicou o planejamento do Santos para 2025 e as mudanças proposta nesta virada de ano, como as demissões do diretor de futebol Alexandre Gallo e de três nomes da comissão técnica fixa do clube.

Segundo o executivo santista, o Peixe está se posicionando em um mercado muito competitivo e que seu primeiro desafio foi buscar um bom treinador para a temporada do clube, que contratou Pedro Caixinha para a vaga deixada por Fábio Carille.