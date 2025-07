São Paulo e Santos fecham acordo para utilização de estádios

Santos e São Paulo fecharam um acordo para a "troca" de estádios. Em comunicado oficial, o Peixe informou que foi assinado uma MOU (um acordo entre as partes) que prevê a realização de três jogos do time da Baixada no Morumbis e três jogos do Tricolor na Vila Belmiro.

A permuta é uma forma de atender associados e torcedores de outras partes do país. O Santos já colocará o acordo em prática nesta segunda-feira, dia 14 de julho, na partida que será disputada contra o Juventude. O confronto vale pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, falou sobre a ideia de agregar o público da capital nos jogos.

- Fizemos grandes partidas recentemente na capital, com uma adesão fantástica de público e nossa intenção é manter esse sucesso, ajudando tanto a torcida quanto o nosso time - disse o dirigente.

São Paulo pode mandar jogos para Vila Belmiro (Foto: Juliana Yamaoka /Lance!)

São Paulo pode usar Vila Belmiro em datas com shows no Morumbis

O São Paulo tem um acordo com a Live Nation, renovado recentemente. Este contrato com a produtora prevê exclusividade do uso do estádio do Morumbis nos shows que pertencem a ela. Por conta disso, o Tricolor pode perder algumas datas neste ano por conta de eventos já marcados.

A ideia do Tricolor seria fazer uso da Vila Belmiro para mandar os jogos lá quando necessário. O time entende que a estrutura do estádio santista pode abraçar a torcida são-paulina nestas necessidades.

Neste ano, por exemplo, o São Paulo mandou dois jogos para Brasília, por conta dos shows da colombiana Shakira que aconteceram em fevereiro.

Neste ano, o calendário de shows no Morumbis segue movimentado. No dia 15 de novembro, quem se apresenta é a cantora pop Dua Lipa. A banda inglesa Oasis fará dois shows consecutivos nos dias 22 e 23 de novembro.