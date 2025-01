Santos contrata César Sampaio para ser auxiliar técnico fixo

O Santos anunciou, na manhã deste sábado (4), a contratação de César Sampaio como auxiliar técnico fixo do clube. Revelado pelo Peixe e com bela história no clube, Sampaio retorna a convite do CEO de Pedro Martins.

Segundo o Santos, a função que Sampaio vai exercer foi estabelecida por uma nova diretriz do departamento de futebol. Além de dar suporte e auxílio à comissão técnica de Pedro Caixinha, ele também contribuirá com estudos e análises para documentar critérios na gestão técnica como perfil de jogo, perfil de atleta e rotinas exigidas.

- Também será o profissional responsável por realizar a ligação com a categoria sub-20 do Santos, por meio da compreensão do perfil individual dos atletas, com projeção futura e a criação de um plano individualizado de trabalho e desenvolvimento dos talentos. Outra importante atribuição será realizar a interface e o relacionamento com os jogadores da equipe principal - pontua o Santos na nota de anúncio do novo auxiliar.

Cesar Sampaio em anúncio de convocação da Seleção Brasileira.(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O novo CEO do Peixe, Pedro Martins, comemorou a contratação de César Sampaio e destacou a importância de ter um profissional experiente como ele em um momento de reconstrução como o que o clube passa.

- Além de ter identidade com o Clube, por ter sido formado aqui, ele vivenciou e se destacou em todos os estágios no alto nível do futebol, como atleta e depois na comissão técnica, atuando, inclusive, na seleção brasileira. É um grande reforço que nos ajudará muito - afirmou.

Sampaio foi revelado pelo Santos e estreou no time principal do Peixe em 1986, aos 18 anos. Ele jogou pelo clube até 1991. Ele também atuou pela Seleção Brasileira e faz parte de um seleto grupo de jogadores que atuaram nos quatro grandes times de São Paulo.

Após a aposentadoria como atleta, César Sampaio foi gerente de futebol do Palmeiras, entre 2011 e 2012; superintendente de futebol no Joinville, entre 2013 e 2015; gerente de futebol no Fortaleza, entre 2016 e 2017; auxiliar-técnico na Seleção Brasileira, de 2019 a 22, e depois Flamengo, entre 2023 e 2024.