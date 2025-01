Mercado da Bola: Palmeiras define data para concluir negociação por Andreas Pereira

O Palmeiras tem pressa para concretizar a contratação de Andreas Pereira e marcou reunião com o Fulham na próxima segunda-feira (6) para definir os rumos da negociação. Após receber a primeira oferta alviverde, o clube inglês aguardou a abertura da janela de transferências para avaliar outras propostas pelo meio-campista.

Andreas é titular e destaque da equipe comandada por Marco Silva, que não pretende perder o jogador no meio da temporada europeia. O Palmeiras, por sua vez, aposta no projeto apresentado para atrair o meia, interessado na possibilidade de defender o Verdão em 2025.

A proposta enviada ao Fulham segue a mesma: 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 130 milhões), com possíveis bônus atrelados a metas.

Com a decisão adiada para a próxima semana, Andreas Pereira estará disponível para a partida contra o Ipswich Town no domingo (5), em casa, pela 20ª rodada da Premier League. Com 29 pontos, o Fulham ocupa a oitava colocação.

Alvo do Palmeiras, Andreas Pereira comemora gol marcado contra Manchester City (Foto: Oli Scarff/AFP)

Até o momento, o Verdão anunciou as contratações de Facundo Torres, ex-jogador do Orlando City, dos Estados Unidos, e Paulinho, que pertencia ao Atlético-MG. O total das negociações somadas custou pouco menos de R$ 200 milhões aos cofres do clube.

Carreira de Andreas Pereira

Formado nas categorias de base do Manchester United, o atleta acumulou passagens por alguns clubes do futebol europeu antes de retornar ao Brasil, em 2021, para defender o Flamengo. As boas atuações pelo Rubro-Negro, inclusive, garantiram a Andreas Pereira vaga na Seleção Brasileira.

Na atual temporada europeia, que começou na metade do ano, Andreas Pereira disputou 18 partidas com a camisa do Fulham, com três gols e uma assistência.