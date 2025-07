Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 11/07/2025 O Santos retorna aos treinos no próximo sábado (12) pela manhã

Robinho Jr. faz estreia com o time profissional do Santos distribuindo uma assistência em amistoso. (Foto: Divulgação/ Santos FC) Robinho Jr. faz estreia com o time profissional do Santos distribuindo uma assistência em amistoso. (Foto: Divulgação/ Santos FC)