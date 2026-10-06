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Marcelo Teixeira revela objetivo do Santos no Brasileirão e destaca impacto financeiro

Presidente do Santos destaca evolução no Brasileirão e explica como a classificação pode impactar as receitas do clube

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
06/10/2026 11:55
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Marcelo Teixeira, presidente do Santos
Marcelo Teixeira, presidente do Santos (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira revelou que o clube tem como objetivo garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027 e destacou o impacto que a melhora da equipe no Campeonato Brasileiro pode ter nas finanças. Segundo o dirigente, a posição alcançada pelo Peixe na tabela pode representar uma receita que não estava prevista no orçamento, mas a meta pode melhorar.

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Depois de uma sequência de resultados positivos, com cinco vitórias no Brasileirão, o Santos passou a mirar uma posição na parte de cima da tabela de classificação. Marcelo Teixeira afirmou que o principal objetivo do clube é voltar a disputar uma competição internacional na próxima temporada e, se for a Libertadores, melhor ainda. Mas o presidente usa a Sul-Americana como o primeiro objetivo.

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O objetivo é voltar a ter uma competição internacional. A meta é a Sul-Americana. Se nós conseguirmos essa sequência e alcançarmos um plus, isso logicamente vai também favorecer, porque com isso você tem uma temporada melhor de 2027 — disse Marcelo Teixeira, após a vitória contra o São Paulo, na sexta-feira (2).

O presidente também destacou a importância da sequência de vitórias conquistada pelo Santos e atribuiu a evolução ao trabalho da comissão técnica e à qualificação do elenco.

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— Uma sequência de vitórias fora de casa contra adversários muito difíceis demonstra o bom trabalho da comissão técnica. O Cuca, com toda a comissão técnica, desenvolve um trabalho que é refletido hoje e, naturalmente, os reforços que chegaram melhoraram e elevaram a qualidade da equipe. Você tem opções que são consideradas como titulares, então ele consegue fazer mudanças durante o jogo, na questão tática, e isso consequentemente vai fazer uma melhora nos resultados — afirmou.

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Melhora do Santos no Brasileirão pode gerar receita não prevista

Além da busca por uma vaga internacional, a evolução na classificação também tem impacto financeiro para o Santos. Marcelo Teixeira explicou que o clube possui um gatilho contratual relacionado à posição no Campeonato Brasileiro e que o oitavo lugar alcançado quando o time foi eliminado da Sul-Americana representa uma possibilidade de receita que não estava prevista no orçamento.

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Segundo o presidente, essa alternativa pode ajudar o clube a cumprir compromissos financeiros nos próximos meses.

— O Santos fechou em oitavo lugar (na tabela, quando foi eliminado na Sul-Americana). Então, isso representa uma alternativa também de receita que o Santos não contava no orçamento. E essa alternativa de receita fará com que o Santos consiga saldar os compromissos também de outubro e parte de novembro — disse.

Marcelo Teixeira ainda ressaltou que os jogadores passaram a ter consciência da importância de buscar uma boa classificação no Brasileirão também para contribuir com o planejamento financeiro do clube.

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— É assim que o Santos vai dando sequência, e agora os atletas se conscientizaram de que é importante o Santos almejar boas classificações para cumprir com as suas obrigações. Isso é fundamental nessa sequência, num campeonato tão difícil como o Brasileiro — finalizou o mandatário.

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Marcelo Teixeira, presidente do Santos
Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress


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