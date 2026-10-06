E Neymar? Entenda os planos do Santos para o atacante contra o Flamengo
Atacante está em fase de transição física e tem boas chances de ser relacionado para o duelo do Santos contra o Flamengo
Neymar está próximo de voltar a ficar à disposição do Santos. O camisa 10 vem realizando trabalhos de transição física no campo do CT Rei Pelé e tem boas chances de ser relacionado pelo técnico Cuca para o duelo contra o Flamengo, marcado para esta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
➡️Cebolinha vira desfalque do Santos por cláusula no contrato; entenda
Na quarta-feira (7), véspera do confronto, Neymar completará cinco semanas desde que sofreu uma lesão muscular na coxa. O prazo inicialmente trabalhado pelo departamento médico do Peixe para a recuperação era de quatro a oito semanas.
Cuca, inclusive, demonstrou confiança na possibilidade de contar com o atacante no clássico nacional. Após a vitória sobre o São Paulo, na sexta-feira (2), o treinador afirmou que Neymar ainda seria avaliado nos dias que antecedem a partida.
– Neymar talvez já esteja em condição. Vamos trabalhar esses dias que antecedem o jogo, mas a chance de jogar é grande – afirmou Cuca, confiante no retorno do camisa 10 contra o Rubro-Negro.
A tendência é que o Santos avalie a condição do atacante até a partida antes de definir sua utilização. Caso seja relacionado, a presença de Neymar não significa necessariamente que ele começará o confronto como titular, já que o clube vem conduzindo seu retorno de forma gradual.
➡️Em noite de estreia, Coutinho celebra retomada no Santos e projeta novos ares após vitória
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Fora de Campo
Luxemburgo fica sem vaga no Senado; entenda ligação com TocantinsHá 11 horas
Santos
Arthur tem lesão diagnosticada e desfalca o Santos contra o FlamengoHá 13 horas
Santos
Diógenes segura a bronca no gol e ajuda Santos a manter sequência de vitóriasHá 14 horas
Futebol Nacional
Brasileirão retorna com lesionados e recuperados após a Data FifaHá 20 horas
Santos
Cebolinha vira desfalque do Santos por cláusula no contrato; entendaHá 20 horas
Santos
Marcelo Teixeira abre o jogo sobre dívida de Chermont e contrato com a AdidasHá 1 dia
Mais LANCE!