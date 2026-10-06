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E Neymar? Entenda os planos do Santos para o atacante contra o Flamengo

Atacante está em fase de transição física e tem boas chances de ser relacionado para o duelo do Santos contra o Flamengo

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
06/10/2026 06:16
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Neymar
Neymar, atacante do Santos (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Neymar está próximo de voltar a ficar à disposição do Santos. O camisa 10 vem realizando trabalhos de transição física no campo do CT Rei Pelé e tem boas chances de ser relacionado pelo técnico Cuca para o duelo contra o Flamengo, marcado para esta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Na quarta-feira (7), véspera do confronto, Neymar completará cinco semanas desde que sofreu uma lesão muscular na coxa. O prazo inicialmente trabalhado pelo departamento médico do Peixe para a recuperação era de quatro a oito semanas.

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Cuca, inclusive, demonstrou confiança na possibilidade de contar com o atacante no clássico nacional. Após a vitória sobre o São Paulo, na sexta-feira (2), o treinador afirmou que Neymar ainda seria avaliado nos dias que antecedem a partida.

– Neymar talvez já esteja em condição. Vamos trabalhar esses dias que antecedem o jogo, mas a chance de jogar é grande – afirmou Cuca, confiante no retorno do camisa 10 contra o Rubro-Negro.

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A tendência é que o Santos avalie a condição do atacante até a partida antes de definir sua utilização. Caso seja relacionado, a presença de Neymar não significa necessariamente que ele começará o confronto como titular, já que o clube vem conduzindo seu retorno de forma gradual.

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(Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)


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