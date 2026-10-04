Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Marcelo Teixeira abre o jogo sobre dívida de Chermont e contrato com a Adidas

Presidente revelou detalhes na zona mista do Morumbis, após vitória

PorGabriel de Britto SilvaRafaela Cardoso
São Paulo (SP)
04/10/2026 10:10
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Marcelo Teixeira revelou detalhes sobre o pagamento de JP Chermont (Foto: Guilherme Dionizio/Folhapress)
Marcelo Teixeira revelou detalhes sobre o pagamento de JP Chermont (Foto: Guilherme Dionizio/Folhapress)

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que o clube não vai antecipar nada com a Adidas e que pretende respeitar o vínculo atual com a Umbro, com quem há projeto de contrato até 2027, nas palavras do dirigente. Ele também comentou o pagamento de R$ 18 milhões da venda do lateral JP Chermont ao Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, dinheiro que o clube espera usar para reduzir dívidas com o elenco.

A declaração foi dada na zona mista do MorumBis, na noite desta sexta-feira (2), após a vitória do Peixe por 2 a 1, de virada, sobre o São Paulo, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol foi o autor dos dois gols do Peixe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Presidente do Santos comentou sobre o vínculo com a Adidas (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)
Presidente do Santos comentou sobre o vínculo com a Adidas (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Vínculo do Santos com a Adidas

Marcelo foi questionado se houve um adiantamento financeiro para o uso de recursos no clube. O Santos usou parte das luvas do acordo com a Adidas, que será a fornecedora de material esportivo a partir de 2028, para pagar um mês de direitos de imagem em atraso. O presidente respondeu citando o contrato atual:

— Aconteceu o pagamento. Mas o nosso fornecedor é a Umbro, temos projeto de contrato com a Umbro até 2027. Tenho até questões de lançamento de novas coleções que estaremos fazendo em collab agora no mês de outubro, homenagem ao Pelé. Então não vamos antecipar nada, porque o que queremos é respeitar o contrato atual que nós temos com a Umbro - afirmou o executivo de futebol.

continua após a publicidade

➡️Marcelo Teixeira admite que pode haver atraso no pagamento a jogadores do Santos

Pagamento de JP Chermont

Sobre o dinheiro da negociação de JP Chermont, Marcelo explicou que o prazo era esta sexta-feira (2), mas que a documentação entre as partes causou o atraso:

— A questão do pagamento era até hoje (2 de outubro), mas o que atrasou mesmo foi a documentação que estava sendo feita entre as partes, mas tenho a impressão de que, se não foi depositado hoje, será depositado na próxima quarta-feira (7). Mas acredito que sim, já foi pago parte do direito de imagem e os recursos serão utilizados - concluiu o presidente.

continua após a publicidade

O Santos acumulava dois meses de direitos de imagem em atraso, de acordo com a apuração do Lance!. O clube negociou a venda de Chermont, que foi fechada por US$ 3,45 milhões (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual) para reduzir essa dívida. Em outra entrevista, Marcelo Teixeira disse que 70% do valor da venda serão destinados ao pagamento dos direitos de imagem dos atletas.

Situação do Santos em campo

Com a vitória no MorumBis, o Santos chegou aos 41 pontos e subiu para a 7ª colocação do Brasileirão. Gabigol marcou duas vezes na virada, depois de Luciano abrir o placar para o São Paulo, de pênalti. O Peixe quebrou um jejum de quase seis anos sem vencer o rival na casa dele pela competição.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
São Paulo e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Futebol Nacional

Por que São Paulo, Corinthians e Atlético-MG jogaram com bets na camisa?

Há 14 horas
BRASILEIRÃO - São Paulo x Santos - Morumbis (02/10/2026) - Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.

Santos

Com vitória sobre o São Paulo, Santos iguala melhor sequência desde 2019

Há 1 dia
Gabigol comemora com a camisa do Santos

Santos

Gabigol chega a marca histórica e fica a três gols de igualar ídolo do Flamengo

Há 1 dia
Gabigol com a mão rosto com a camisa do Santos

Fora de Campo

Atuação de Gabigol enlouquece torcedores do Flamengo: 'Sempre é'

Há 1 dia
Philippe Coutinho

Santos

Em noite de estreia, Coutinho celebra retomada no Santos e projeta novos ares após vitória

Há 1 dia
Arthur é anunciado como jogador do Santos

Santos

Arthur vira dúvida no Santos após sentir incômodo na coxa direita: 'Farei exame'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Coutinho em ação durante São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Santos reage à estreia do Coutinho: 'Ainda disseram'

Gabigol, atacante do Santos

Autor dos gols do Santos, Gabigol elogia gramado do Morumbis e alfineta condição da Vila Belmiro

Cuca, técnico do Santos

Cuca celebra vitória do Santos, exalta Gabigol e projeta volta de Neymar

Gabigol estava há 4 anos sem balançar as redes contra o São Paulo (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Gabigol faz dois, Santos vira e quebra jejum contra o São Paulo no Morumbis

Pedro Lima em ação durante o clássico entre São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em São Paulo x Santos irrita torcedores: 'Não sabe'

Matheus Delgado Candançan em ação durante São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Pênalti não marcado em São Paulo x Santos gera revolta: 'Inacreditável'

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira aponta erro capital em São Paulo x Santos

São Paulo e Santos estão se enfrentando nesta sexta (2)

Veja gols em São Paulo x Santos: Gabigol marca duas vezes

O técnico Cuca na derrota do Santos para o Altético-MG na Sul-Americana

Cuca deixa Coutinho no banco e escala o Santos para pegar o São Paulo; veja quem joga

A despedida do Rei Pelé com a camisa do Santos

Há 52 anos Pelé se despedia do Santos e jogava sua última partida pelo clube

Gabigol sofre a marcação de um jogador do São Paulo na partida contra o Santos no primeiro turno do Brasileirão

Por que São Paulo x Santos acontece nesta sexta-feira, durante a Data Fifa? Entenda

Luciano e Gabigol em ação por São Paulo e Santos, respectivamente

Tironi no Lance!: Santos em alta, São Paulo deprimido no clássico paulista

Gabigol comemora gol na vitória do Santos sobre o Remo

Em alta no Santos, Gabigol tenta encerrar jejum de quatro anos contra o São Paulo