O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que o clube não vai antecipar nada com a Adidas e que pretende respeitar o vínculo atual com a Umbro, com quem há projeto de contrato até 2027, nas palavras do dirigente. Ele também comentou o pagamento de R$ 18 milhões da venda do lateral JP Chermont ao Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, dinheiro que o clube espera usar para reduzir dívidas com o elenco.

A declaração foi dada na zona mista do MorumBis, na noite desta sexta-feira (2), após a vitória do Peixe por 2 a 1, de virada, sobre o São Paulo, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol foi o autor dos dois gols do Peixe.

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Presidente do Santos comentou sobre o vínculo com a Adidas (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Vínculo do Santos com a Adidas

Marcelo foi questionado se houve um adiantamento financeiro para o uso de recursos no clube. O Santos usou parte das luvas do acordo com a Adidas, que será a fornecedora de material esportivo a partir de 2028, para pagar um mês de direitos de imagem em atraso. O presidente respondeu citando o contrato atual:

— Aconteceu o pagamento. Mas o nosso fornecedor é a Umbro, temos projeto de contrato com a Umbro até 2027. Tenho até questões de lançamento de novas coleções que estaremos fazendo em collab agora no mês de outubro, homenagem ao Pelé. Então não vamos antecipar nada, porque o que queremos é respeitar o contrato atual que nós temos com a Umbro - afirmou o executivo de futebol.

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➡️Marcelo Teixeira admite que pode haver atraso no pagamento a jogadores do Santos

Pagamento de JP Chermont

Sobre o dinheiro da negociação de JP Chermont, Marcelo explicou que o prazo era esta sexta-feira (2), mas que a documentação entre as partes causou o atraso:

— A questão do pagamento era até hoje (2 de outubro), mas o que atrasou mesmo foi a documentação que estava sendo feita entre as partes, mas tenho a impressão de que, se não foi depositado hoje, será depositado na próxima quarta-feira (7). Mas acredito que sim, já foi pago parte do direito de imagem e os recursos serão utilizados - concluiu o presidente.

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O Santos acumulava dois meses de direitos de imagem em atraso, de acordo com a apuração do Lance!. O clube negociou a venda de Chermont, que foi fechada por US$ 3,45 milhões (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual) para reduzir essa dívida. Em outra entrevista, Marcelo Teixeira disse que 70% do valor da venda serão destinados ao pagamento dos direitos de imagem dos atletas.

Situação do Santos em campo

Com a vitória no MorumBis, o Santos chegou aos 41 pontos e subiu para a 7ª colocação do Brasileirão. Gabigol marcou duas vezes na virada, depois de Luciano abrir o placar para o São Paulo, de pênalti. O Peixe quebrou um jejum de quase seis anos sem vencer o rival na casa dele pela competição.