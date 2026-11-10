Selma Soares Cordovi, suspeita de assassinar o pai do atacante Rony, do Santos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Pará na tarde desta terça-feira (10).

A decisão foi tomada durante audiência de custódia, quando a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva. Representada pela Defensoria Pública, Selma foi transferida para o Centro de Recuperação Feminino (CRF), localizado no município de Ananindeua.

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A mulher havia sido detida em flagrante logo após o ocorrido. De acordo com a Polícia Militar, a faca utilizada na agressão foi apreendida no local do crime, e o inquérito segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

Entenda o caso

O pai do atacante Rony, do Santos, morreu na tarde desta segunda-feira (9). Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, foi assassinado a facadas no município de Terra Alta, no interior do Pará.

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De acordo com relatos da imprensa paraense, a vítima foi atingida por um golpe na região do pescoço. Marigerson chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate e foi levado a um posto de saúde local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Em entrevista para o "UOL", a delegada titular da Delegacia de Homocídio de Castenhal explicou que a mulher suspeita de matar mantinha um relacionamento casual com a vítima e cobrava uma quantia em dinheiro.

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— Ficou apurado pela oitiva de testemunha presencial e da própria acusada que a discussão aconteceu por motivos financeiros. Ela estava tendo um relacionamento eventual com a vítima, estava na casa dele há uma semana, e ele havia prometido dar um dinheiro de cortesia para ela. Diante da negativa da vítima, ela pegou uma faca que estava na casa e golpeou o pescoço dele. Um único golpe foi suficiente para tirar a vida da vítima — delegada Marília Macedo.

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Em comunicado oficial, o Santos lamentou a perda, manifestou solidariedade ao atleta e confirmou a liberação do camisa 33 por tempo indeterminado das atividades do clube.

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Rony viajou na noite desta segunda-feira (9) para o Pará. Companheiro de elenco, Neymar colocou sua aeronave particular à disposição para viabilizar o deslocamento do atacante e de seus familiares.

Em nota divulgada, Rony classificou o ocorrido como "uma das notícias mais difíceis da vida" e agradeceu ao clube e a Neymar pela postura solidária.

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