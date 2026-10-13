No recorte da recente ausência de Neymar, Benjamín Rollheiser herdou a vaga do camisa 10 no Santos. Foi assim no período de convocação do Brasil pré-Copa do Mundo e durante a recuperação do astro de uma lesão na coxa direita. E o meia argentino aproveitou a brecha para superar o status de 12º jogador, além da concorrência dos reforços recém-contratados.

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Titular contra o Atlético-MG, nos dois jogos pela Sul-Americana, além de Cruzeiro e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, Rollheiser terminou o mês de setembro com um gol e uma assistência. No ano, o saldo é de cinco gols e cinco assistências, em 47 jogos. Contratado a peso de ouro ao Benfica (POR), no início do ano passado, o meia-atacante, de 26 anos, provou ter qualidade para ser uma peça importante na retomada do Santos no returno do Brasileirão.

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Joia precoce

Natural de Coronel Suárez, interior da província de Buenos Aires, na Argentina, Rollheiser foi revelado nas categorias de base do River Plate (ARG), mas chamou a atenção dos vizinhos sul-americanos e dos scouts do mercado europeu quando vestiu a camisa do Estudiantes (ARG), aos 22 anos, em 2022. Naquela temporada começou a se cumprir a profecia da joia, que estrearia como profissional com apenas 14 anos pelo Deportivo Sarmiento, clube de sua cidade natal.

Rollheiser com a camisa do Deportivo Sarmiento (ARG) (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A estreia aconteceu em outubro de 2014. O Deportivo Sarmiento disputava as divisões secundárias da Argentina e não abriu mão do precoce talento nos oito jogos disputados, com o saldo de um gol marcado. Foi o cartão de visita para os grandes clubes do país. O River Plate levou a melhor depois da insistência de Diego Rollheiser, pai do meia-atacante, que o convenceu a fazer uma nova tentativa no gigante argentino, em 2015.

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Aos nove anos, Rollheiser havia sido aprovado nos testes do River Plate, mas não se adaptou à capital argentina, segundo reportagens da época. Depois de uma breve passagem pelas categorias de base do Estudiantes, a joia regressou para sua cidade natal, onde voltou a se destacar pelo Deportivo Sarmiento. Foi quando Diego incentivou o filho a seguir o sonho de jogar profissionalmente em um dos maiores clubes do país.

Explosão da carreira

Apesar da formação na base do River Plate, foi com a camisa do Estudiantes que a carreira do meia-atacante deslanchou. Em fim de contrato, chegou sem custos ao clube de La Plata e não demorou a se firmar. Aos 22 anos, não demorou a conquistar a vaga de titular e o respeitado número 10. Dono de grande capacidade técnica, aliou sua velocidade a um bom poder de finalização para se firmar entre os principais nomes do país e chamar a atenção do mercado europeu.

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Afinal, Rollheiser atravessa o melhor momento da carreira: somando 57 jogos, 12 gols e sete assistências. Além do Benfica (POR), Newcastle e Brighton, ambos da Inglaterra, despontaram como os favoritos na corrida pela contratação do camisa 10. No Brasil, o Botafogo entrou na disputa, mas o clube português levou a melhor, pagando 9,5 milhões de euros, cerca de R$ 50,81 milhões na cotação de janeiro de 2024.

Sem brilho em Portugal

Apesar do histórico positivo de apostas em revelações argentinas, como Nico Gaitán, Ángel Di María e, mais recentemente, Enzo Fernández, Rollheiser teve uma passagem sem protagonismo pelo clube português.

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O meia-atacante chegou a Lisboa em janeiro de 2024. Na temporada 2023/24, jogou nove vezes e marcou um gol. Na seguinte, ganhou um pouco mais de espaço, mas não o suficiente para garantir o status de peça-chave que teve pelo Estudiantes. Somando as duas temporadas, ele somou dois gols e uma assistência em 27 jogos.

Segundo reforço mais caro do Santos

Rollheiser em ação durante treinamento do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos desembolsou 11 milhões de euros, cerca de R$ 65 milhões, na cotação de fevereiro de 2025. O argentino foi a segunda contratação mais cara da história do clube, atrás apenas de Leandro Damião, contratado ao Internacional pelo valor de 13 milhões de euros, pouco mais de R$ 41 milhões, na cotação de dezembro de 2013. O valor corrigido para hoje seria algo em torno de R$ 83 milhões.

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O Peixe superou a concorrência do Botafogo e precisou realizar três ofertas para convencer o Benfica a negociar o argentino de forma definitiva, por 90% de seus direitos econômicos, após recusas por empréstimo e compra de um percentual menor.

Em campo, a adaptação não aconteceu na velocidade do anseio da torcida, angustiada pela escassez de peças, pela asfixia financeira e pela crise, dentro e fora de campo. Cenário nada positivo para qualquer reforço deslanchar.

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Reserva mais utilizado

Substituto de Neymar, tanto durante a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo quanto na lesão mais recente na coxa direita do camisa 10, Rollheiser saiu do banco em 23 oportunidades nesta temporada. Com 47 jogos no ano, ele ainda é o jogador de linha que mais vezes entrou em campo no ano.

Reserva na metade dos jogos que disputou, Rollheiser ganhou espaço sob o comando de Cuca, mas ainda não se consolidou a ponto de pleitear a vaga entre os 11 titulares. Durante a Super Data Fifa, o meia-atacante teve tempo para mostrar serviço a Cuca na ausência de outro destaque: Gabriel Bontempo, uma das novidades na lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti.

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Concorrência acirrada no Peixe

Nas últimas rodadas do Brasileirão, Rollheiser terá a oportunidade de mostrar ser merecedor de mais espaço no Santos. A concorrência, no entanto, é alta. Além de Neymar, que voltou a ser relacionado após a recuperação de uma lesão muscular, o argentino disputa a atenção de Cuca com Gabriel Bontempo, Miguelito, Lima e Philippe Coutinho, os dois últimos recém-contratados.

Dono de bom drible e boa mobilidade, Rollheiser é polivalente e pode ser aproveitado mais à frente no esquema de Cuca. O possível deslocamento não reduz o nível de competitividade, pois Thaciano, Álvaro Barreal, Rony e Everton Cebolinha também são opções para o ataque.

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