Gabigol se sente em casa e ambiente familiar potencializa brilho na reestreia pelo Santos

Desde os primeiros rumores sobre um possível retorno à Baixada Santista, já se sabia que a influência da família de Neymar teria peso direto no futuro de Gabriel Barbosa.

O atacante vive um relacionamento estável com Rafaella Silva, que morou com o jogador em Belo Horizonte durante sua passagem pelo Cruzeiro, no ano passado. Esse vínculo familiar foi determinante no processo de retornar para o clube do coração.

Durante a coletiva de apresentação, o novo camisa 9 do Peixe revelou que as conversas para voltar ao Santos começaram dentro de casa, com o incentivo dos pais, que residem na cidade, e também de Rafaella, irmã de Neymar. A proximidade com as duas famílias, aliada ao fato de Gabigol conhecer o clube desde os oito anos de idade, acabou sendo decisiva.

Rafaella acompanha Gabriel Barbosa na Vila Belmiro. (Foto: Raphael Campos Do Prado/MOC

O ambiente familiar aproximou ainda mais o jogador do Santos. Ele destacou que, anteriormente, precisava viajar para visitar os pais, enquanto agora a distância é mínima, permitindo que, em poucos minutos, toda a família esteja reunida.

Rafaella esteve presente em todos os momentos simbólicos da chegada: acompanhou a assinatura do contrato, participou das primeiras fotos com a camisa santista e marcou presença na coletiva de apresentação, realizada na última segunda-feira (5), na Vila Belmiro.

Foi para ela que o camisa 9 dedicou o primeiro gol de sua terceira passagem pelo clube, com direito ao tradicional gesto de coração.

— Eles estão todos juntos, então é um coração pra ele, pra ela, pra minha família, todo mundo muito feliz - brincou Gabigol, em entrevista ainda no gramado.

O retorno também gerou impacto fora de campo. O potencial midiático do jogador impulsionou as redes sociais do Santos, que lideraram crescimento entre os clubes brasileiros na última temporada. No Instagram, o Peixe se tornou o terceiro clube do país a atingir a marca de oito milhões de seguidores.

Mesmo ainda tendo mais dois anos de contrato com o Cruzeiro, Gabriel Barbosa entende que a melhor forma de recuperar constância e apresentar seu futebol de mais alto nível é em casa. No discurso, deixou claro que precisa mais do Santos do que o clube dele, e que, embora a Seleção Brasileira siga como um sonho, a prioridade neste momento é o Alvinegro Praiano.

Esse retorno ganha ainda mais força com o respaldo interno. O técnico Juan Pablo Vojvoda não escondeu a admiração por Gabriel Barbosa após a vitória diante do Novorizontino por 2 a 1, no último sábado (10), na Vila Belmiro, e destacou publicamente que o atacante possui uma "estrela especial", característica de jogadores capazes de decidir jogos. Ele marcou o primeiro gol da vitória santista e agora acumula 84 tentos com a camisa do Peixe.

Ao lado de Neymar, o maior ídolo de diversas gerações de Meninos da Vila, Gabigol passa a representar a principal referência de um projeto que busca unir liderança, talento e identidade. Para o torcedor, a esperança de dias de glória volta a se apoiar nessa combinação: ídolos que conhecem o peso da camisa com potencial para recolocar o Santos no caminho do protagonismo no futebol brasileiro.