Vojvoda prega cautela com retorno de Neymar e explica Robinho Jr. como reserva no Santos

O técnico Juan Pablo Vojvoda aprovou a vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Novorizontino, na estreia do Campeonato Paulista, na tarde deste sábado (10), na Vila Belmiro. Para o treinador, a equipe apresentou um bom desempenho mesmo com apenas oito dias de preparação.

Neymar deve fazer sua estreia apenas no clássico contra o Corinthians, no dia 22 de janeiro, também na Vila Belmiro. O comandante evitou projetar uma data exata para o retorno do atacante, mas destacou o empenho do jogador no processo de recuperação após uma artroscopia no joelho direito.

— Está bem, e eu estou feliz. Comentei que ele estava fazendo trabalho na bicicleta e depois foi para a academia. Estava suando muito, realizando um trabalho forte. Está se preparando bem, que é o que eu quero para o Santos. Sei que todo o Brasil espera muito do Neymar. Ele está em uma boa velocidade. Quando estiver pronto, será o primeiro a levantar a mão para ir para o jogo — explicou.

Parceria com Gabigol:

A dupla atuou junta apenas uma vez pelo Santos, justamente na despedida de Neymar rumo ao Barcelona, em 2013, no empate sem gols contra o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília. Pela Seleção Brasileira, ambos foram campeões olímpicos nos Jogos do Rio, em 2016.

Vojvoda ressaltou que pretende extrair o máximo dos jogadores. Neymar renovou contrato recentemente até o fim do ano, enquanto Gabigol está emprestado pelo Cruzeiro até o final da temporada, com opção de compra.

— São jogadores que conhecem o clube, mas vou pensar sempre no melhor para o Santos. No ano passado, muita gente duvidava e o clube passou por momentos difíceis. Quero o máximo dos dois, não que dividam, mas que multipliquem para o bem do Santos. Depois, é trabalho da comissão técnica buscar os mecanismos e o funcionamento para que eles rendam o máximo possível — explicou.

Robinho Jr.:

Vojvoda também explicou o motivo de não ter iniciado a partida com Robinho Jr., que entrou no segundo tempo na vaga de Caballero.

– Sobre Robinho, eu compreendo o torcedor. Comecei com Lautaro e Caballero. É um jogador jovem, o Santos fez um investimento nele. Considero ele um a mais do elenco. Eu sei da cultura dos Meninos da Vila. Não vou deixar ela de lado. Caballero dava profundidade pela esquerda, que tínhamos o Guilherme. Lautaro é outro que dá profundidade. Atacar a última linha, empurrar o adversário para trás. Optei por Gabriel e Rollheiser que flutuam. Queria dois jogadores que atacassem a linha e dois para receber entre linhas com Gabriel e Rollheiser. Queria um jogador que desequilibrasse no banco para o segundo tempo. Adversário no segundo tempo tem linhas mais baixas e queria o drible com o Robinho e essa classe de jogadores - explicou o técnico argentino.

O Santos entra em campo novamente na próxima quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, na Arena Barueri, pela segunda rodada do estadual.