Após queda no Paulistão, Santos tenta dar resposta positiva no Brasileiro
Peixe busca sua primeira vitória no Brasileirão nesta quinta-feira (26), contra o Vasco, na Vila Belmiro
- Matéria
- Mais Notícias
Depois de cair nas quartas de final do Paulistão diante do Novorizontino, o Santos busca dar uma resposta positiva, e rápida, no Campeonato Brasileiro. E o desafio de buscar a primeira vitória será nesta quianta-feira (26), contra o Vasco, na Vila Belmiro, às 19h (de Brasília), pela quarta rodada da competição.
Escalação: Neymar e titulares do Santos são preservados de treino antes de pegar o Vasco
Santos
Neymar fala pela primeira vez após eliminação do Santos no Paulistão: ‘Precisamos melhorar’
Santos
Neymar divulga dados do GPS de atletas do Santos contra Novorizontino: ‘Seguir evoluindo’
Santos
➡️ Escalação: Neymar e titulares do Santos são preservados de treino antes de pegar o Vasco
A pressão em busca de uma recuperação neste início de Nacional passa a ser maior, já que até agora o Peixe conquistou apenas um ponto em três jogos, ocupando a 18ª posição, ou seja, na zona de rebaixamento. Por outro lado, o adversário carioca também busca sua primeira vitória e, apesar de estar acima do Peixe na tabela e na também na zona de degola, tem o mesmo um ponto.
Na temporada passada, os cariocas aplicaram uma goleada histórica nos paulistas, por 6 a 0, no Morumbis. Naquela época o Peixe vinha de duas vitórias seguidas no Brasileirão, contra Juventude e Cruzeiro, mas passou por outro momento conturbado depois disso, brigando contra o rebaixamento rodada a rodada.
Agora, na tentativa de mudar o cenário que vem assombrando o Santos nos últimos Brasileiros, é importante começar a vencer neste início de competição para que não chegue ao final da temporada sob uma pressão maior contra mais uma queda.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Provável escalação do Santos:
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira (Escobar); Willian Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo (Zé Rafael); Neymar, Gabigol e Rony.
+ Aposte na vitória do Santos sobre o Vasco pelo Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias