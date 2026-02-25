menu hamburguer
Após queda no Paulistão, Santos tenta dar resposta positiva no Brasileiro

Peixe busca sua primeira vitória no Brasileirão nesta quinta-feira (26), contra o Vasco, na Vila Belmiro

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 25/02/2026
05:45
vojvoda santos
imagem cameraFoto: Marcello Zambrana/Agif/Gazeta Press
Depois de cair nas quartas de final do Paulistão diante do Novorizontino, o Santos busca dar uma resposta positiva, e rápida, no Campeonato Brasileiro. E o desafio de buscar a primeira vitória será nesta quianta-feira (26), contra o Vasco, na Vila Belmiro, às 19h (de Brasília), pela quarta rodada da competição.

A pressão em busca de uma recuperação neste início de Nacional passa a ser maior, já que até agora o Peixe conquistou apenas um ponto em três jogos, ocupando a 18ª posição, ou seja, na zona de rebaixamento. Por outro lado, o adversário carioca também busca sua primeira vitória e, apesar de estar acima do Peixe na tabela e na também na zona de degola, tem o mesmo um ponto.

Na temporada passada, os cariocas aplicaram uma goleada histórica nos paulistas, por 6 a 0, no Morumbis. Naquela época o Peixe vinha de duas vitórias seguidas no Brasileirão, contra Juventude e Cruzeiro, mas passou por outro momento conturbado depois disso, brigando contra o rebaixamento rodada a rodada.

Agora, na tentativa de mudar o cenário que vem assombrando o Santos nos últimos Brasileiros, é importante começar a vencer neste início de competição para que não chegue ao final da temporada sob uma pressão maior contra mais uma queda.

Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira (Escobar); Willian Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo (Zé Rafael); Neymar, Gabigol e Rony.

Neymar retorna ao Santos depois de dez jogos e faz a estreia na temporada. (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)
Neymar deve ser titular no duelo entre Santos x Vasco. (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)

