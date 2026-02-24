Comentaristas debatem sobre chances de Neymar ir à Copa: 'Irresponsabilidade'

Faltam quatro meses para o início da Copa do Mundo, e até o momento, a presença de Neymar na lista final do técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, ainda é incerta. Diante do cenário, os comentaristas Jorge Nicola e Elia Júnior debateram sobre as chances do camisa 10 do Santos em estar presente no Mundial.

Durante a programação da "Band Sports", os companheiros de trabalho discordaram do assunto. Para Nicola, Neymar deve aparecer entre os selecionados. Ele chegou a classificar a ausência do atacante como uma irresponsabilidade.

Por outro lado, Elia Júnior discordou de forma incisiva da afirmação do comunicador. Para ele, o camisa 10 do Peixe não deveria estar na lista final de Carlo Ancelotti, por não apresentar mérito ao longo dos últimos meses.

— Acho que não levar o Neymar para Copa uma irresponsabilidade. Ele é melhor que todos os jogadores que o Ancelotti pode convocar — iniciou Jorge Nicola.

— Uma irresponsabilidade é levá-lo. Você só pode estar de brincadeira. O Neymar com o estilo que tem, prevalência sobre os outros jogadores, se ele for colocado no banco, vai atrapalhar. Você leva o Neymar e não o Estevão? João Pedro? Vini Jr? Raphinha? — questionou Elia Júnior.

— A irresponsabilidade está em ele não está presente entre os 26. Tem nomes, Matheus Cunha, Antony, que não são unanimidades. Esses nomes citados são titulares — respondeu Jorge Nicola.

— Você acha mesmo que o Neymar vai aceitar ser reserva? Pelo tamanho e histórico dele? Não — concluiu Elia Júnior.

2026 de Neymar

Após se recuperar de lesão, o camisa 10 atuou apenas em dois jogos da atual temporada pelo Santos. Ainda sem ritmo de jogo, Neymar não conseguiu ser um fator decisivo e foi eliminado com o Peixe nas quartas de final do Paulistão. O revés aconteceu diante do Novorizontino, da segunda divisão do Brasileirão.

Mediante o início conturbado, o atacante tem sido alvo de críticas. O cenário para uma possível convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo ainda é incerto. Na próxima segunda-feira (3), o técnico italiano realiza a última lista antes da chamada final para o Mundial.

