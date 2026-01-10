Robinho Jr vira assunto durante Santos x Novorizontino: 'Com certeza'

O Santos venceu o Novorizontino por 2 a 1, de virada, em jogo que marcou a reestreia de Gabigol pelo clube que o revelou. Robinho Jr, xodó da torcida do Peixe, teve seu nome muito comentado durante o jogo na Vila Belmiro.

Antes de começar a partida, muitos torcedores do Santos pediram Robinho Jr titular contra o Novorizontino. Vojvoda decidiu escalar Caballero entre os 11, mas acionou o menino no intervalo, depois de atuação abaixo do paraguaio.

Apesar da boa minutagem, a atuação de Robinho Jr em Santos x Novorizontino foi discreta. O jovem de 17 anos melhorou o toque de bola da equipe, mas não teve contundência nas jogadas de mano a mano. Nas redes sociais, muitos torcedores do Peixe comentaram sobre a atuação do jovem. Veja as análises abaixo:

Robinho Jr comemora gol de Gabigol em Santos x Novorizontino (Foto:LEO BARRILARI/Gazeta Press)

Veja comentários dos torcedores sobre a atuação de Robinho Jr

Como foi a partida entre Santos x Novorizontino

Apesar de não ter balançado as redes no primeiro tempo, o Santos foi dono das principais ações da partida e teve Gabriel Barbosa como principal protagonista na sua terceira passagem pelo clube. Ainda assim, o Novorizontino mostrou maior eficiência e aproveitou a chance mais clara da etapa inicial para abrir o placar com Diego Galo em Santos x Novorizontino.

O Alvinegro Praiano chegou a marcar com Gabigol, mas o lance foi anulado por impedimento de Willian Arão no início da jogada. Na sequência, Rollheiser quase abriu o placar ao finalizar forte após dominar a bola; o goleiro deu rebote, Gabigol disputou a sobra e pediu pênalti, mas o árbitro de Santos x Novorizontino mandou o jogo seguir.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aos 24, logo após a parada técnica, a equipe visitante abriu o placar. Um erro de marcação do Santos no meio-campo permitiu que Rômulo acionasse Diego Galo, que avançou pela esquerda, entrou na área e finalizou. Gabriel Brazão ainda tocou na bola, mas não evitou o gol em Santos x Novorizontino.

O Santos voltou do intervalo com o tão aclamado Robinho Jr., que inicia sua primeira temporada no elenco profissional, após atuar pelo Sub-20 do Peixe ao longo do ano passado.

Aos seis minutos, o Alçapão explodiu ao som da tradicional canção "Menino da Vila, santista e cruel, vai pra cima, Gabriel". O camisa 9 voltou a balançar as redes após Rollheiser recuperar a bola no meio-campo e acionar Lautaro Díaz em profundidade no duelo entre Santos x Novorizontino.

No fim da partida, Robinho Jr. arriscou jogada individual e cruzou na direção de Thaciano. O atacante se esticou, mas não conseguiu alcançar a bola. No lance seguinte, veio a consagração. A virada santista saiu dos pés de um dos destaques do Peixe na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Igor Vinícius puxou jogada pela direita, ganhou no um contra um e cruzou à meia altura. Bem posicionado, Thaciano se antecipou à marcação e apenas empurrou para o fundo do gol, selando a vitória. O gol resgatou a confiança da torcida, que aplaudiu o time após o apito final, celebrando a largada com o pé direito no Campeonato Paulista e a missão de não desperdiçar pontos dentro da Vila Belmiro. Grande jogo entre Santos x Novorizontino.

