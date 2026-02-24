menu hamburguer
Neymar fala pela primeira vez após eliminação do Santos no Paulistão: 'Precisamos melhorar'

Camisa 10 do Peixe foi titular na eliminação para o Novorizontino, no último domingo (22)

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 24/02/2026
18:16
Neymar - Santos x Vello Clube
imagem camera (Foto: Gabriel Possa/PxImages/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Neymar falou com a imprensa pela primeira vez após a eliminação do Santos para o Novorizontino em partida válida pelas quartas de final do Paulistão, no último domingo (22). Nesta terça-feira (24), o camisa 10 falou rapidamente na entrada do CT Rei Pelé.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

— Tristeza! O sentimento é de tristeza, precisamos melhorar — limitou-se a dizer o jogador, ao canal De Olho no Peixe.

Titular na derrota do Paulistão, Neymar está pronto para jogar novamente no próximo desafio do Santos, dessa vez pelo Brasileirão, quando vai enfrentar o Vasco na quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Na segunda-feira (23), o jogador divulgou em suas redes sociais um relatório com dados de desempenho dos atletas deste duelo das quartas de final. O camisa 10 também comentou que esta foi apenas a segunda partida após a cirurgia e afirmou que vai "seguir evoluindo".

Neymar em Santos x Vello Clube
(Foto: Guilherme Dionizio/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

