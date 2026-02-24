O atacante Neymar falou com a imprensa pela primeira vez após a eliminação do Santos para o Novorizontino em partida válida pelas quartas de final do Paulistão, no último domingo (22). Nesta terça-feira (24), o camisa 10 falou rapidamente na entrada do CT Rei Pelé.

— Tristeza! O sentimento é de tristeza, precisamos melhorar — limitou-se a dizer o jogador, ao canal De Olho no Peixe.

Titular na derrota do Paulistão, Neymar está pronto para jogar novamente no próximo desafio do Santos, dessa vez pelo Brasileirão, quando vai enfrentar o Vasco na quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Na segunda-feira (23), o jogador divulgou em suas redes sociais um relatório com dados de desempenho dos atletas deste duelo das quartas de final. O camisa 10 também comentou que esta foi apenas a segunda partida após a cirurgia e afirmou que vai "seguir evoluindo".

