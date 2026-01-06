Saiba como Neymar ajudou no retorno de Gabigol ao Santos

Durante a apresentação do atacante do Santos Gabigol, realizada na última segunda-feira, na Vila Belmiro, o jogador comentou sobre a relação familiar com Neymar e ressaltou que tem o cunhado como um de seus ídolos. Ambos foram formados nas categorias de base do clube, mas atuaram juntos em apenas uma oportunidade pelo Peixe.

Rafaella, namorada de Gabriel Barbosa e irmã de Neymar, esteve presente na coletiva, além de acompanhar a assinatura do contrato e as fotos com os familiares no gramado. O atacante afirmou que foi a influência dela e de seus pais, que moram na Baixada Santista, que começou a fortalecer a ideia de um retorno ao clube.

Gabigol revelou que teve interesse em retornar ao Santos em diversas ocasiões, mas que, por alguns fatores, o acordo não foi possível anteriormente. O novo camisa 9 destacou, em mais de um momento, a gratidão ao presidente Marcelo Teixeira, tanto por conduzir as negociações quanto por ter auxiliado em seu processo educacional na infância, já que o atleta estudou em uma escola administrada pela família do dirigente.

O atacante inicia sua terceira passagem pelo Alvinegro Praiano. A última ocorreu em 2018, quando atuou por empréstimo da Inter de Milão, da Itália.

— Eu acho que é um recomeço, é claro. Em 2018, quando estive aqui, fomos muito felizes. Os objetivos do clube a gente não conseguiu, mas foi um ano muito bom, em que ficamos perto da Libertadores. Individualmente, eu fui artilheiro do Brasileiro. Acabou que eu não pude ficar. Não foi uma escolha minha, foi uma decisão da Inter de Milão na época. Depois, me acertei com o Flamengo. Hoje, me vejo muito bem, bem mais velho, com 29 anos. O que mais tem pesado para mim é ver todo mundo feliz: minha família, minha namorada e meus amigos. É sempre muito bacana se sentir em casa. Em BH, por mais que seja uma cidade muito boa e as pessoas tenham me recebido muito bem, é diferente. Estar em casa é totalmente diferente. Estou muito feliz, animado e ansioso para sábado — disse o jogador.

Gabriel Barbosa participa de entrevista coletiva com jornalistas na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Gabigol afirmou que ainda não se encontrou com Neymar, que ainda não se reapresentou ao clube após a renovação de contrato até o fim do ano. O atacante, no entanto, revelou que as conversas começaram antes mesmo da última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Peixe recebeu o Cruzeiro, clube que ele defendeu na temporada passada.

Em 2026, o Alvinegro Praiano disputará quatro competições e terá um calendário cheio em um ano de Copa do Mundo. Durante a apresentação, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que o clube não pensa apenas em ajudar Neymar a chegar em alto nível para o Mundial, mas entende que Gabigol também tem condições de brigar por uma convocação, desde que atue em alto rendimento. A dupla, inclusive, foi campeã olímpica nos Jogos do Rio, em 2016.

— Presidente está sendo bastante otimista. É claro que é um sonho estar na Seleção, sempre vai ser um objetivo até o momento que eu encerrar minha carreira. Mas creio eu que o meu momento não condiz com isso. Mas também não é impossível. Vim para o Santos. Como eu falei no treino, minha Seleção vai ser o Santos. Talvez eu precise mais do Santos, do que o Santos de mim. A gente está aqui para poder ajudar o Neymar a estar muito bem, dentro e fora de campo. A gente conversou quando ficou tudo certo. Realmente a gente está muito feliz de compartilhar o vestiário, o campo. Na Seleção foi muito rápido, e agora a gente vai poder viver perto. A gente está muito feliz de estar juntos de novo - concluiu.

Gabigol deve fazer a estreia pelo Santos no próximo sábado (10), na primeira rodada do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.