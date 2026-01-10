Vojvoda exalta Meninos da Vila e reestreia de Gabigol pelo Santos: ' Estrela especial'

Após a vitória do Santos por 2 a 1, de virada, diante do Novorizontino, na estreia do Campeonato Paulista, neste sábado (10), na Vila Belmiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou a atuação do time e a importância de Gabriel Barbosa.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Os gols santistas foram marcados por Gabriel Barbosa, que fez sua reestreia com a camisa do Santos, e Thaciano, que entrou no segundo tempo na vaga de Rolleiser.

O treinador destacou o peso do atacante recém-chegado, apontando-o como um espelho para os jogadores da base.

— Jogador normal, que tem muita experiência no futebol do Brasil e internacional. Ele tem uma estrela especial em partidas importantes. Nesse tipo de jogo, consegue colocar fogo na partida e marcar gols. No dia a dia, adaptou-se rapidamente ao grupo. A relação dele com os meninos é muito boa. Eles chegaram ontem, mas são jogadores que vão abraçar outros atletas que viveram ou estão vivendo a própria experiência que ele viveu aqui anos atrás - explicou Vojvoda.

Gabriel Barbosa marca o primeiro gol pelo Santos após retornar ao time da Baixada Santista. (Foto: Raphael Campos Do Prado/MOCHILA PRESS)

Meninos da Vila:

Nesta semana, Juan Pablo Vojvoda reintegrou alguns jogadores que estavam concentrados com o Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em São Carlos, no interior de São Paulo. A equipe já está classificada para o mata-mata da competição.

O treinador comentou sobre alguns garotos que se destacaram na primeira fase, como o artilheiro Mateus Xavier, que entrou no segundo tempo na vaga de Lautaro Díaz. Também citou Vinícius Lira, que ficou no banco como opção para a lateral esquerda, e Gustavo Henrique, que fez sua estreia no time profissional ao substituir João Schmidt.

— Sou grato a todo o clube. Tivemos uma conversa antes das férias e deixei claro que queria que eles (Lira, Xavier e Chemount) estivessem prontos para o time principal. Queria que estivessem preparados. A ideia era que jogassem uma ou duas partidas para estarem em ritmo de jogo. Eu penso no clube. Muitas vezes os treinadores são egoístas, mas o principal é o clube. A Copinha também é importante para o Santos. Muitas vezes eles vêm, voltam e, quando retornam, precisam fazer a diferença. Falei com eles que jogador é profissional pelo comportamento, respeito e profissionalismo, e é esse tipo de garoto que eu quero. Quanto ao Robinho, entendo o torcedor pedindo na Vila, mas comecei com Lautaro e Caballero. Ele é jovem, e o Santos fez um investimento. Sei da cultura do Menino da Vila e não vou deixar isso de lado — disse o treinador.

Questionado sobre a entrada dos Meninos da Vila em momentos considerados adversos, o técnico explicou que, atuando em casa, os jovens são mais protegidos pela torcida.

— É verdade que os jovens entram em momentos difíceis e sofrem pressão, mas os Meninos da Vila, na Vila, estão protegidos. Os outros têm ainda mais pressão do que eles. Quando começo com jogadores mais experientes, se erram uma bola, o torcedor não tem a mesma paciência que tem com os atletas da base. Existe uma condição especial. Não tenho problemas em utilizá-los, pois nada vai acontecer. Vamos precisar de todos. Neymar e Gabigol também são e serão muito exigidos, assim como quem está chegando - concluiu.

